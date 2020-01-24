Зміна постачальника газу: які зміни очікують на споживачів природного газу Львівщини

З 1 травня цьогоріч понад 10 млн українських домогосподарств, що були побутовими споживачами газу 23 регіональних газопостачальних компаній, зокрема у Львівській області, опинилися в ситуації, коли їхні постачальники не могли виконувати свою функцію.

Для безперебійного газопостачання в умовах воєнного стану ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» забезпечило постачання природного газу побутовим споживачам Львівщини.

Надалі, на підставі відповідних рішень Міністерства енергетики України та Оператора газотранспортної системи України, для захисту інтересів споживачів їх було включено до реєстру споживачів ТОВ ГК «Нафтогаз України» на умовах річного тарифного плану «Фіксований» з однією з найвигідніших цін на ринку — 7,96 грн/м3 (з ПДВ, без вартості транспортування).

Нижче зазначимо відповіді на найбільш поширені запитання.

– Чи потрібно подавати додаткові документи для переходу?

– Ні, адже перехід від попередньої газопостачальної компанії відбувся автоматично. Водночас ТОВ ГК «Нафтогаз України» рекомендує споживачам звернутися до контакт-центру товариства для актуалізації контактної інформації.

– Чи були збережені пільги після зміни постачальника?

– Так, зміна постачальника не вплинула на наявні пільги споживача.

– Якою буде вартість газу?

– Усі споживачі отримують газ відповідно до річного тарифного плану «Фіксований» за ціною 7,96 грн/мЗ (з ПДВ, без вартості транспортування). Така ціна діятиме щонайменше до 1 травня 2023 року.

– З якої дати потрібно оплачувати рахунки?

– Розрахунок за газ, спожитий з 1 травня 2022 року, має бути здійснений на рахунки ГК «Нафтогаз України». Оплати за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, мають здійснюватися на рахунки попереднього постачальника.

– Що робити з переплатою за спожитий газ?

– Питання повернення залишків переплат, нарахованих сум пільг i житлових субсидій слід розв’язувати, звернувшись до попереднього постачальника. На жаль, дієвого механізму переведення коштів між компаніями не існує.

Водночас ТОВ ГК «Нафтогаз України» радить споживачам, які станом на 1 травня 2022 року мали переплати, здійснити такі дії:

написати заяву на повернення переплати;

додати копію паспорта, ідентифікаційного номера та повних банківських реквізитів власного карткового рахунку (із зазначенням IBAN, МФО, СДРПОУ банку);

надіслати пакет документів на адресу для листування попереднього постачальника.

– Що робити, якщо попередній постачальник продовжує надсилати рахунки?

– Споживачі отримуватимуть два окремі платіжні рахунки.

Перший — від ГК «Нафтогаз України» за спожитий газ. Другий — від місцевих операторів газорозподільних мереж (від АТ «Львівгаз») за його транспортування.

Разом з тим, ТОВ ГК «Нафтогаз України» просить інформувати про зловживання з боку попередніх газопостачальних компаній, наприклад якщо вони продовжують надсилати рахунки чи вимоги оплатити послуги споживання природного газу, починаючи з 1 травня 2022 року. Про такі випадки просять повідомляти листом на client@gas.ua.

– Чи зберігся мій номер особового рахунку?

– Ні, оскільки компанії використовують різні інформаційні системи. Дізнатися номер особового рахунку можна такими способами:

на сайті www.gas.ua на сторінці «Дізнатись номер рахунку»;

чат-ботах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

на квитанції, яку доставить Укрпошта;

у контакт-центрі ТОВ ГК «Нафтогаз України».

– Як оплатити послуги спожитого природно газу?

Онлайн:

в особистому кабінеті споживача на my.gas.ua;

у чат-ботах GASUA у Viber, Telegram та NaftogazGasSupply у Facebook Messenger;

через сайти та мобільні застосунки банків;

за допомогою платіжних систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).

Особисто: через платіжні термінали самообслуговування; у відділеннях банку, Укрпошти aбo «Нової пошти».

Усі споживачі можуть отримати додаткову інформацію та консультації, звернувшись на електронну скриньку ТОВ ГК «Нафтогаз України» client@gas.ua або до контакт-центру товариства за телефонами: 0663002888; 0983002888; 093 3002888.