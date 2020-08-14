В Україні створюється система первинної психологічної допомоги

Нещодавно у Міністерстві охорони здоров’я зазначили, що через війну психологічної допомоги надалі потребуватимуть біля 15 млн. українців. Отже, перед державою постало питання – як вибудувати систему первинної психологічної допомоги в Україні?

Відповідь на це питання дає проєкт «Психосоціальна і емоційна підтримка та поліпшення громадських служб психічного здоров'я», який реалізує Асоціація інноваційної та цифрової освіти, завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА».

Наталія Гнидюк, Заступниця керівника Проєкту USAID «ГОВЕРЛА»: «На першому етапі ми забезпечимо комплексний підхід для розгортання системи психологічної допомоги у 25 громадах Волинської, Львівської, та Полтавської областей. Для забезпечення надання такої допомоги різним категоріям населення будуть підготовлені співробітники соціальних служб та освітяни, а з керівниками громад-партнерів, посадовими особам місцевого самоврядування спільно опрацьовані «дорожні карти» ефективної організації відповідних служб у територіальних громадах».

Навчальні програми створюються за моделлю змішаного навчання (blended learning), які включають в себе мультимедійні курси відповідно до міжнародних стандартів SCORM, кращі світові кейси та практичні тренінги, під час яких співробітники соціальних служб та освітяни опанують техніки діагностики психологічного стану дітей та дорослих за міжнародними стандартами та методиками, які визнані у багатьох країнах світу, а також отримають інші знання, що дозволять їм забезпечувати першу психологічну допомогу у своїх громадах.

Марія Богуслав, Виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти: «Після завершення навчання вчителі шкіл та професійно-технічних закладів освіти, вихователі дитячих садків і викладачі ВНЗ зможуть визначати психологічний стан та надавати емоційну підтримку учасникам освітнього процесу, соціальні співробітники зможуть забезпечити першу психологічну допомогу внутрішньо-переміщеним особам, співробітникам комунальних служб та іншим мешканцям громад, а відповідальним особам забезпечити ефективну роботу цих служб у громадах».

Якщо людина потребуватиме більш глибокої психологічної допомоги, їй буде запропоновано безкоштовно звернутися до партнера проєкту - команди Words Help та CETA Global для отримання особистого або дистанційного лікування психосоціального та психічного здоров’я.



Кіра Ломакіна, психологиня, психотерапевтка, консультантка з психічного здоров`я та психосоціальної підтримки, ведуча тренерка міжнародної короткосесійної програми СЕТА (Інститут Джонса Хопкінса, США): «Ми створили навчальні програми для освітян, співробітників соціальних служб, державних службовців та органів місцевого самоврядування щодо діагностики психологічного стану та надання першої психологічної допомоги. Тобто для осіб, які не мають професійної психологічної освіти. А особи з глибокими психологічними питаннями, наприклад із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), будуть перенаправлятись до фахівців, які знають, як ефективно працювати із такими ситуаціями».

Після завершення пілотного етапу у 25 громадах, даний проєкт організатори планують поширити на всю територію України.

Слідкуйте за подальшими новинами щодо старту навчання!



Також зараз ми запрошуємо в проєкт фахових психологів-супервізорів саме з числа жителів громади, які зможуть надати фахову підтримку учасникам проєкту під час надання ними психологічних консультацій. Для них буде також проведене спеціалізоване навчання та підтримка з боку психологів з міжнародним досвідом. Більш детальна інформація та реєстрація у анкеті: https://bit.ly/3ukFDmd. Реєстрація триває до 15 липня 2022 р.