На Львівщині оголошено штормове попередження

Завтра, 5 липня, погоду визначатиме вночі – поле підвищеного атмосферного тиску, вдень – вплив атмосферних фронтів з південного заходу. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.

У Львівській області вдень грози, подекуди шквали 15 – 20 м/с, значні дощі, град.

У місті Львові вдень гроза, шквали 15 – 20 м/с, град.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

По Львівській області вдень будуть короткочасні дощі, місцями значні, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінного напрямку, 3 – 8 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 26 – 31° тепла.