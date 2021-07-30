Новини Золочівщини
13:23, 04 липня 2022
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На Львівщині оголошено штормове попередження

На Львівщині оголошено штормове попередження
Gazeta
Фото: НУС
Завтра, 5 липня, погоду визначатиме вночі – поле підвищеного атмосферного тиску, вдень – вплив атмосферних фронтів з південного заходу. Про це повідомляє Львівський гідрометцентр.
У Львівській області вдень грози, подекуди шквали 15 – 20 м/с, значні дощі, град.
У місті Львові вдень гроза, шквали 15 – 20 м/с, град.
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
По Львівській області вдень будуть короткочасні дощі, місцями значні, грози, подекуди град. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінного напрямку, 3 – 8 м/с, вдень місцями шквали 15 – 20 м/с. Температура вночі 13 – 18°, вдень 26 – 31° тепла.
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