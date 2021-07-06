У Золочеві розпочався купальний сезон

Для масового відпочинку населення у 2022 році на території Золочівської міської територіальної громади визначено частину озера «Молодіжне» в парку відпочинку «Здоров’я» по вул. Шашкевича в м. Золочів де є відведена пляжна зона та діючий рятувальний пост відповідно до Правил охорони життя людей на водних об'єктах України.

До початку купального сезону відповідними службами було проведено лабораторні дослідження води та грунту на території озера, результати яких відповідають державним санітарним нормам, проведено очистку зони відведеної для купання, обстежено акваторію дна.

На інших водних об’єктах, що знаходяться на території Золочівської міської територіальної громади КУПАТИСЯ ЗАБОРОНЕНО.



Правила поведінки на воді!

Діти та дорослі, бережіть своє життя!



Першою умовою безпечного відпочинку на воді є вміння плавати. Навчитись плавати потрібно кожному. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно, упевнено, у випадку необхідності може надати допомогу товаришу, який потрапив у біду.

Навіть той, хто добре плаває, повинен постійно бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись правил поведінки на воді. Знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку.



Правила безпечної поведінки на воді та біля води:

• діти повинні купатися обов’язково під наглядом дорослих;

• вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків;

• не купайтеся i не пірнайте у незнайомих місцях, це можна робити у спеціально відведених місцях;

• не можна запливати за обмежувальні знаки;

• слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо, коли є вітер або сильна течія;

• якщо течія вас підхопила, не панікуйте, треба пливти за течією, поступово i плавно повертаючи до берега;

• не купайтеся в холодній воді, щоб не сталося переохолодження;

• купатися краще вранці або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання;

• температура води повинна бути не нижче +17 °С, в більш холодній - перебувати небезпечно;

• не входьте, не пірнайте у воду після тривалого перебування на сонці;

• не входьте у воду в стані алкогольного сп'яніння;

• не треба купатися довго, краще купатися кiлька разів по 20-30 хв.;

• не можна гратися на воді у такі ігри, які можуть завдати шкоди;

• не панікуйте, навіть якщо ви потрапили у вир. Необхідно набрати побільше повітря в легені, зануритися у воду і зробивши сильний ривок вбік, спливти;

• не подавайте без потреби сигналів про допомогу;

• не пірнайте під людей, не хапайте їх за ноги;

• не слід купатися наодинці;

• не стрибайте головою вниз у місцях, глибина яких вам невідома;



Забороняється купання у затоплених кар’єрах, каналах, озерах, пожежних водоймах, ставках і інших водоймах, які не мають обладнаних пляжів сезонними рятувальними постами, не визначені як місця масового відпочинку громадян біля води.

Відповідальність за безпеку дітей під час купання покладається на батьків або дорослого підготовленого керівника групи дітей! Дітей, які не вміють плавати, необхідно купати окремо від інших дітей. Купання дітей при відсутності рятувальних постів заборонено. Заборонено пірнати з перил, запливати за обмежувальні буї, допускати безглузді витівки, подавати сигнали про необхідність допомоги заради жарту.

Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях.

Нехай Ваш відпочинок буде радісним, приємним, а головне – безпечним!