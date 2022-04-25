Новини Золочівщини
14:59, 14 червня 2022
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Уламки збитої над Золочевом російської ракети понищили цегельний завод

Уламки збитої над Золочевом російської ракети понищили цегельний завод
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні, 14 червня, росіяни знову завдали ракетного удару по Львівщині. Сили протиповітряної оборони (ППО) збили крилату ракету над Золочевом, її уламки впали на територію місцевого цегельного заводу. Близько 13 год. 30 хв. голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив про роботу систем ППО на території області. Внаслідок роботи ППО вдалося збити одну російську ракету над Золочевом, проте є певні руйнування об'єкта цивільної інфраструктури та приватних будинків.
Уламки російської ракети впали на територію Золочівського цегельного заводу. Попередньо відомо про чотирьох постраждалих, серед них одна дитина. Лікарі оцінюють стан постраждалих як середньої важкості.
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