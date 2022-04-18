Новини Золочівщини
08:01, 06 червня 2022
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ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ

ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ
Gazeta
Фото: НУС
Здається в оренду приміщення площею 94 кв.м. вул. Кармелюка, 12.
Тел. 0975726084.
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