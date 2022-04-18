Новини Золочівщини 08:01, 06 червня 2022 42 0 ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ ПРИМІЩЕННЯ Gazeta Фото: НУС Здається в оренду приміщення площею 94 кв.м. вул. Кармелюка, 12. Тел. 0975726084. Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ МАГАЗИН 18.04.22, Оголошення ЗДАЄТЬСЯ в оренду двокімнатна квартира у Золочеві 25.10.21, Оголошення ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ водія-експедитора. ЗДАЮТЬСЯ в оренду гаражі 07.06.21, Оголошення ЗДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ 20.08.19, Оголошення