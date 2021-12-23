Новини Золочівщини
Помер відомий український співак і композитор, уродженець Золочівщини Теодор Кукуруза
26 травня 2022 року на 66-му році життя помер поет-пісняр, депутат Львівської обласної ради VI демократичного скликання Теодор Кукуруза.
У творчому доробку поета, композитора та виконавця – 380 пісень, написано і видано 5 збірок творів та 22 музичні альбоми.
Одним із найвідоміших творів Теодора Кукурузи є пісня «День народження у тебе», яку знають та співають не лише в Україні.
Золочівська міська рада глибоко сумує з приводу смерті Теодора Дмитровича та висловлює співчуття рідним та близьким покійного.
У творчому доробку поета, композитора та виконавця – 380 пісень, написано і видано 5 збірок творів та 22 музичні альбоми.
Одним із найвідоміших творів Теодора Кукурузи є пісня «День народження у тебе», яку знають та співають не лише в Україні.
Золочівська міська рада глибоко сумує з приводу смерті Теодора Дмитровича та висловлює співчуття рідним та близьким покійного.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)