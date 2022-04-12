Про виникнення хімічної загрози першими повідомлять системи оповіщення

У разі виникнення хімічної загрози на Львівщині, першою сповістить про це система оповіщення, а саме електричні сирени, що розташовані на теренах області.

У такому випадку прозвучить сигнал «Увага: загроза хімічного забруднення».

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

В ЛОВА зазначили, що хімічна зброя – це ще один різновид озброєння, яке можуть застосовувати окупанти під час війни. Це означає, що в атмосферу на тій чи іншій території потрапляють речовини, що становлять небезпеку для людей та всього довкілля.

«Якщо ми будемо точно знати про застосування противником хімічної зброї, то увімкнемо сигнал «Увага: загроза хімічного забруднення». В такому випадку людина повинна піти в укриття. Для цього потрібно запастися засобами індивідуального захисту, наприклад респіратором, продуктами харчування та водою», – розповів начальник відділу зв’язку, оповіщення, інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА Олег Хомич.

Для більшості територій найімовірнішими можуть бути загрози обмовлені хлором, аміаком та виробничими сполуками.

«Ознаками отруєння хлором є: різкий біль у грудях, різь в очах, сльозотеча, задишка, сухий кашель, блювання, порушення координації рухів та поява бульбашок на шкірі.

Ознаками отруєння аміаком є почастішання серцебиття і пульсу, збудження, можливі судоми, задуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри», – йдеться у повідомленні.