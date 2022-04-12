Новини Золочівщини
14:42, 12 тра 2022
196
0

Про виникнення хімічної загрози першими повідомлять системи оповіщення

Про виникнення хімічної загрози першими повідомлять системи оповіщення
Gazeta
Фото: НУС
У разі виникнення хімічної загрози на Львівщині, першою сповістить про це система оповіщення, а саме електричні сирени, що розташовані на теренах області.
У такому випадку прозвучить сигнал «Увага: загроза хімічного забруднення».
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.
В ЛОВА зазначили, що хімічна зброя – це ще один різновид озброєння, яке можуть застосовувати окупанти під час війни. Це означає, що в атмосферу на тій чи іншій території потрапляють речовини, що становлять небезпеку для людей та всього довкілля.
«Якщо ми будемо точно знати про застосування противником хімічної зброї, то увімкнемо сигнал «Увага: загроза хімічного забруднення». В такому випадку людина повинна піти в укриття. Для цього потрібно запастися засобами індивідуального захисту, наприклад респіратором, продуктами харчування та водою», – розповів начальник відділу зв’язку, оповіщення, інформаційного забезпечення департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОВА Олег Хомич.
Для більшості територій найімовірнішими можуть бути загрози обмовлені хлором, аміаком та виробничими сполуками.
«Ознаками отруєння хлором є: різкий біль у грудях, різь в очах, сльозотеча, задишка, сухий кашель, блювання, порушення координації рухів та поява бульбашок на шкірі.
Ознаками отруєння аміаком є почастішання серцебиття і пульсу, збудження, можливі судоми, задуха, різь в очах, сльозотеча, нежить, кашель, почервоніння і свербіж шкіри», – йдеться у повідомленні.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Пам’ятка для населення: як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки
Пам’ятка для населення: як діяти у разі виникнення хімічної небезпеки
12.04.22, Новини Золочівщини
Увага! Інформувати про повітряну тривогу буде лише офіційний телеграм-канал ...
Увага! Інформувати про повітряну тривогу буде лише офіційний телеграм-канал ...
03.03.22, Новини Золочівщини
17 листопада на Львівщині лунатимуть сирени
17 листопада на Львівщині лунатимуть сирени
12.11.21, Новини Золочівщини
Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення
Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення "Увага всім"
08.09.14, Поради
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.