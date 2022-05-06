10 травня Золочівська міська бібліотека філія для дітей отримала чудовий подарунок – книги нової літератури видавництва «Старого Лева» для своїх читачів та читачок.

Керівниця проєкту «Сильні герої та героїні книжок разом з нами» Наталія Дмитрук вручила ці книги завідувачці міською бібліотекою філією для дітей Надії Кобзар, також розповіла, що громадська організація «Гендерний креативний простір» бере активну участь у написанні та реалізації багатьох проєктів, серед яких проєкт від Фонду громад «Рідня», який ГО «Креативний гендерний простір» виграла у 2022 році за програмою «Підтримка активностей місцевих громад для перемоги над московськими нацистами» для Золочівської міської дитячої бібліотеки.

Ідея підтриманого проєкту «Сильні герої та героїні книжок разом з нами» спрямована на адаптацію підлітків-внутрішньо-переміщених осіб до умов перебування у Золочівській громаді завдяки залученню їх до споживання послуг, що надаються міською дитячою бібліотекою.

Завдяки фінансовій підтримці Фонду громад «Рідня» бібліотечний фонд дитячої бібліотеки поповнився примірниками нової літератури для підлітків видавництва «Старого Лева».

Завідувачка міською бібліотекою філією для дітей Надія Кобзар подякувала за чудовий подарунок ГО «Гендерний креативний простір»:

– Тепер як діти-підлітки – гості нашого міста, так і наші користувачі зможуть насолодитися такими книжками та серіями книг: Ана Пунсет. Серія книг «Клуб червоних кедів», Агнєшка Мелех. Серія книг «Емі», Тюрон Ліан. Трилогія «Аліса Андерсен», Андрій Бачинський. Книги «З Ейнштейном у рюкзаку», «140 децибелів тиші», «Трикутник Зевса», Ольга Войтенко. Трилогія «У світлі світляків», Зірка Шевченко «Вартовий брами», Оля Русіна «34 сонячні дні і один похмурий», Анджела Нанетті «Містраль», Ден Аріелі. Книги «Передбачувана ірраціональність», «Чесно про (не)чесність», Дорж Бату «Франческа. Повелителька траєкторій», Ліса Б'єрбу, Югамма Ліндбек, Сара Ульссон «Страшні дівчата», Паул ван Лоон «Вовкулаченя Дольфі», Бодо Шефер «Пес на ім'я Мані Або абетка грошей» Гайді Лінде «Олівія і два її життя», Джуді Блум «Ти тут, Боже? це я, Маргарет», Фріда Нільсон «Яґґер, Яґґер», Мирослав Лаюк «Ківі Ківі». Щиро дякуємо ГО «Гендерний креативний простір» за чудові книги та співпрацю.