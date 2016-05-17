Аграрії Золочівщини планують збільшити посівні площі на 11%

Під час війни сільгоспвиробники Золочівського району планують збільшити посівні площі на 11%. З 76,5 тис га у 2021 році до 84,9 тис га цьогоріч.



Виконанню поставлених завдань сприяє допомога зарубіжних партнерів, німецької компанії «Bayer AG» та інших, які безкоштовно надали посівний матеріал – насіння пшениці, кукурудзи, сої, соняшника та суміші трав. Понад 30 суб’єктів господарювання аграрного сектору району уже скористались цією гуманітарною програмою.



Окрім проведення підживлення на площах озимих культур, активно триває весняна посівна кампанія.



Станом на початок травня поточного року аграрії району посіяли ярих культур на площі 13,8 тис га, з них ранніх зернових культур 2,2 тис га (83,2 % до прогнозу).



Розпочали посів пізніх зернових та технічних культур, а саме кукурудзи на зерно – 3,8 тис га (22,4 % до прогнозу), цукрових буряків – 3,1 тис га (86,9% до прогнозу), соняшника – 2,4 тис га (20,7% до прогнозу), сої – 1,2 тис га (4,9 % до прогнозу).