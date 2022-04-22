Важливо! У Великодню ніч відновили комендантську годину та змінили її тривалість

У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.



Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.



Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.



На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій», - зазначив Максим Козицький.



Також нагадуємо, у випадку, якщо бачите підозрілі літаючі об‘єкти, повідомляйте про них через чат-бота у телеграмі «Шось летить» – @rusrocketfly_bot



Помітили інші підозрілі об‘єкти або людей – телефонуйте у поліцію за номером 102.



«Час такий, що краще святкувати у вузькому сімейному колі. У гості – після перемоги. Будьмо пильними. Віримо у наші ЗСУ», - додав очільник Львівщини.