Новини Золочівщини
08:36, 23 квітня 2022
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Важливо! У Великодню ніч відновили комендантську годину та змінили її тривалість

Важливо! У Великодню ніч відновили комендантську годину та змінили її тривалість
Gazeta
Фото: НУС
У відповідності до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23:00 23 квітня до 05:00 24 квітня. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Надалі щодня комендантська година триватиме з 23:00 до 05:00.

Церковне керівництво області солідарне з цим рішенням. В усіх храмах Львівщини нічні Богослужіння переносять на вранішні години.

На жаль, у ворога нема такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій», - зазначив Максим Козицький.

Також нагадуємо, у випадку, якщо бачите підозрілі літаючі об‘єкти, повідомляйте про них через чат-бота у телеграмі «Шось летить» – @rusrocketfly_bot

Помітили інші підозрілі об‘єкти або людей – телефонуйте у поліцію за номером 102.

«Час такий, що краще святкувати у вузькому сімейному колі. У гості – після перемоги. Будьмо пильними. Віримо у наші ЗСУ», - додав очільник Львівщини.
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