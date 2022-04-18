Новини Золочівщини
У Львові уламки ракети потрапили у дитячий притулок: постраждалих нема
Сьогодні по Львову влучили 4 ворожі ракети. Уламки однієї з них потрапили в дитячий притулок. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Відомо, що в притулку перебувають діти, яких евакуювали з різних областей України. На щастя, постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає. Щодо самого приміщення, то воно зазнало незначних збитків від уламків ракети.
«Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів, прошу медіа не створювати ажіотаж», - наголосив очільник ОВА.
Відомо, що в притулку перебувають діти, яких евакуювали з різних областей України. На щастя, постраждалих серед підопічних притулку чи персоналу немає. Щодо самого приміщення, то воно зазнало незначних збитків від уламків ракети.
«Подібні уламки виявляли і на території інших об‘єктів, прошу медіа не створювати ажіотаж», - наголосив очільник ОВА.
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