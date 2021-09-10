СБУ заблокувала незаконний канал переправлення призовників через держкордон

На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Повідомляє СБУ Львівщини.

Протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. До своєї схеми чоловік планував залучити й медиків для виготовлення медичних документів, з якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди – $ 2 тисячі.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру.