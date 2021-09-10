Новини Золочівщини
09:25, 01 квітня 2022
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СБУ заблокувала незаконний канал переправлення призовників через держкордон

СБУ заблокувала незаконний канал переправлення призовників через держкордон
Gazeta
Фото: НУС
На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Повідомляє СБУ Львівщини.
Протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. До своєї схеми чоловік планував залучити й медиків для виготовлення медичних документів, з якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди – $ 2 тисячі.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру.
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