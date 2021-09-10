Новини Золочівщини
СБУ заблокувала незаконний канал переправлення призовників через держкордон
На Львівщині спецслужба викрила та блокувала механізм незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Повідомляє СБУ Львівщини.
Протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. До своєї схеми чоловік планував залучити й медиків для виготовлення медичних документів, з якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди – $ 2 тисячі.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру.
Протиправну діяльність організував 24-річний мешканець Львівщини. До своєї схеми чоловік планував залучити й медиків для виготовлення медичних документів, з якими чоловіки призовного віку могли покинути Україну.
Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання неправомірної вигоди – $ 2 тисячі.
Наразі фігуранту повідомлено про підозру.
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