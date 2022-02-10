Новини Золочівщини
09:24, 31 березня 2022
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За матеріалами СБУ оголошено про підозру у державній зраді «політичному експерту»: діяв на шкоду національним інтересам України

За матеріалами СБУ оголошено про підозру у державній зраді «політичному експерту»: діяв на шкоду національним інтересам України
Gazeta
Фото: НУС
Спецслужба припинила діяльність скандального «журналіста», який здійснював протиправну діяльність на шкоду інформаційній безпеці України.
Слідчі СБУ зібрали великий масив інформації щодо протиправної діяльності зловмисника. Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора.
Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдо експерт умисно посягав на суверенітет нашої держави. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході України.
Зафіксовано, що таку інформаційну пропаганду вдало використовували російські медіа для виправдання злочинних дій російської федерації щодо України.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Триває слідство. Судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 4 млн грн.
Заходи із припинення протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.
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