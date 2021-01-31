Вітання з ювілеєм для Романа Михайловича ПРИПІНА

Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери» сердечно вітає з ювілеєм шановного Романа Михайловича ПРИПІНА.

Хай Бог пошле Вам років багато,

здоров’я, щастя, радості без меж!

Нехай добром наповнюється хата,

достатком, щирістю і сонячним теплом,

хай буде вірних друзів в ній багато,

прихильна доля огорта крилом.

Хай здійснюються Ваші мрії і надії,

а добре серце не підкориться рокам.

Хай матір Божа Вас охороняє,

в душі панують мир і доброта,

Ісус Христос здоров‘я посилає

на многії і благії літа.

