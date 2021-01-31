Новини Золочівщини
13:30, 28 березня 2022
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Вітання з ювілеєм для Романа Михайловича ПРИПІНА

Вітання з ювілеєм для Романа Михайловича ПРИПІНА
Gazeta
Фото: НУС
Товариство «Золочів – Шьонінген: партнери» сердечно вітає з ювілеєм шановного Романа Михайловича ПРИПІНА.
Хай Бог пошле Вам років багато,
здоров’я, щастя, радості без меж!
Нехай добром наповнюється хата,
достатком, щирістю і сонячним теплом,
хай буде вірних друзів в ній багато,
прихильна доля огорта крилом.
Хай здійснюються Ваші мрії і надії,
а добре серце не підкориться рокам.
Хай матір Божа Вас охороняє,
в душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров‘я посилає
на многії і благії літа.
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