Новини Золочівщини
09:07, 27 березня 2022
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У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілів

У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілів
Gazeta
Фото: НУС
У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла внаслідок обстрілів 26 березня.
Пожежу локалізували о 5 год. 02 хв. ранку 27 березня, о 6 год.49 хв. ліквідували.
Фото ДСНС
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