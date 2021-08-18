У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок обстрілів

У Львові вранці 27 березня ліквідували пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального, яка виникла внаслідок обстрілів 26 березня.

Пожежу локалізували о 5 год. 02 хв. ранку 27 березня, о 6 год.49 хв. ліквідували.

Фото ДСНС