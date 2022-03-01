Львівщина отримала партію супутникових тарілок Starlink

Львівський ІТ Кластер закупив термінали Starlink, які сьогодні передав начальнику Львівської обласної військової адміністрації Максиму Козицькому.



''Щиро вдячний за надані комплекти Starlink. У час війни резервні засоби зв'язку є особливо важливими, а передача цілої партії цих супутникових систем допоможе об'єктам критичної інфраструктури Львівщини працювати навіть за відсутності зв'язку'', – сказав Максим Козицький.



Львівський ІТ Кластер домовився із компанією SpaceX та безпосередньо з Ілоном Маском, щоб закупити декілька сотень терміналів Starlink.



''Багато Starlink надходять напряму у вигляді гуманітарної допомоги для Міністерства цифрової трансформації, які розподіляють термінали по критичних точках країни. Ми взяли на себе закупівлю терміналів для західних областей України, щоб не забирати подаровані термінали від інших регіонів нашої країни, де вони зараз вкрай необхідні», – розповів СЕО Львівського ІТ Кластеру Степан Веселовський.



Довідково: Львівський ІТ Кластер – спільнота ІТ компаній, влади та освіти, які взяли на себе відповідальність працювати над розвитком галузі та регіону через освіту, промоцію галузі (міста, регіону, компаній) та інфраструктури.