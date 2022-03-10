Понад 20 тисяч осіб зголосились до добровольчих формувань територіальних громад Львівщини. З них - більше 15 тисяч в області та понад 6,5 тисяч по Львову.

На Львівщині вже сформовано дві бригади територіальної оборони. Це 103-тя, яка займається територіальною обороною Львівської області і 125-та, яка обороняє Львів. Штат сформований, збільшення кількості військових станом на зараз не планується.

Тепер в області комплектують добровольчі формування територіальних громад, які допомагатимуть батальйонам територіальної оборони вести оборону Львова та області - добровольців навчають військової справи та медичної допомоги.

Сьогодні без відриву від основної роботи, учасники добровольчих об’єднань можуть чергувати та патрулювати на своїх територіях. Такі особи будуть в резерві для участі в територіальній обороні.