Шановні жителі Золочівської громади!

У той час коли українські військові захищають країну, інші громадяни мають працювати, вкладати гроші в економіку держави, зокрема й для забезпечення життєдіяльності громади.

У складних умовах війни, влада стимулює бізнес до роботи та підлаштування під нові реалії. Основна мета – підтримати бізнес та зробити так, щоб люди мали роботу там, де дозволяє безпекова ситуація.

Як ми всі вже знаємо, 15 березня Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запроваджується податкова реформа задля підтримки бізнесу. Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» № 2120-IX від 15 березня 2022 року, тимчасово, з 1 квітня 2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території нашої держави, передбачені такі пом’якшення щодо оподаткування:

– фізичним особам-підприємцям та юридичним особам – суб’єктам господарювання будь-якої організаційно-правової форми – платникам єдиного податку третьої групи, у яких протягом календарного року обсяг доходів не перевищує 10 мільярдів гривень – сплачувати єдиний податок за відсотковою ставкою у розмірі 2 відсотків доходу.

– фізичним особам-підприємцям – платникам єдиного податку першої та другої груп, сплата єдиного податку є добровільною.

Проте, хочу зазначити, що підтримка наших захисників є справою кожного українця. А для цієї підтримки потрібні фінансові ресурси. Тому уклінно прошу та звертаюся до підприємців Золочівщини, по можливості, працюєте – оплачуйте податки, адже це доходи нашої громади, які ми спрямовуємо на забезпечення обороноздатності громади, соціальні гарантії, виплату заробітної плати та інші першочергові видатки. Для виконання цих завдань важлива допомога кожного. Навіть часткова оплата стане суттєвою допомогою у підтримці тилового фронту.



Дякую за розуміння та підтримку! Разом до перемоги!

Все буде Україна!



З повагою

Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова