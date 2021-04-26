Немає мобільного зв’язку: як комунікувати між абонентами та викликати екстрені служби

МОЗ повідомляє, що за відсутності мобільних мереж, задля здійснення екстрених викликів та зв’язку між абонентами є декілька альтернативних варіантів:



1. Основною альтернативою мобільному зв’язку є засоби стаціонарного дротового зв’язку (стаціонарні телефони).



Для виклику швидкої допомоги слід набирати номер 103.



2. Якщо у вас немає доступу до стаціонарних телефонів, але є доступ до інтернету, то можна підтримувати зв’язок за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо.



У разі необхідності з медиками можна зв’язатися за допомогою чатботу на сайті МОЗ.



3. Використання мобільних телефонів як засобів радіозв’язку за прикладом рації. Для цього на смартфон необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.



Але таке спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту ж частоту. Перевага в тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу. Для організації такого зв’язку потрібно домовитися з абонентами про виділений канал (частоту або діапазон) для спілкування. Частота обирається абонентами довільно.



Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 м і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth (у підвальному приміщенні дальність зв’язку може зменшуватися до кількох метрів).



Варто пам’ятати, що будь-які месенджери необхідно завантажити заздалегідь за наявності стабільного доступу до інтернету, а також завчасно протестувати їхню працездатність.



4. За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до інтернету рекомендуємо із дотриманням заходів власної безпеки переміститися до найближчого об’єкта, який обладнано засобами стаціонарного телефонного зв’язку та/або радіозв’язку. Обов’язково стаціонарні телефони є в будівлях органів місцевого самоврядування, відділеннях пошти, пожежно-рятувальних частинах, відділках поліції, станціях швидкої медичної допомоги, представництвах інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).



На випадок, якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо чітко домовитися про місце та час зустрічі. Якщо ви плануєте евакуацію в якесь конкретне місце — визначте точку та час збору й домовтеся, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення. Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв’язку.



Міністерство раніше давало рекомендації дій, якщо потрібна медична допомога, а зв’язку немає: https://bit.ly/3Js6CBJ





