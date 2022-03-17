Новини Золочівщини
06:49, 18 березня 2022
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НАКАЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Gazeta
Фото: НУС
Відповідно до наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації від 17.03.2022 року № 24/22 РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ під час дії правового режиму воєнного стану підприємств, установ, організацій, що належать до сфери оборонно-промислового комплексу України, які розташовані та діють на території Львівської області поширювати виключно після погодження із:
- відповідним структурним підрозділом Управління Служби безпеки України у Львівській області;
- військовим командуванням;
- Львівською обласною військовою адміністрацією.
 

НАКАЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 
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