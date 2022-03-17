Новини Золочівщини
НАКАЗ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Відповідно до наказу начальника Львівської обласної військової адміністрації від 17.03.2022 року № 24/22 РОЗГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ під час дії правового режиму воєнного стану підприємств, установ, організацій, що належать до сфери оборонно-промислового комплексу України, які розташовані та діють на території Львівської області поширювати виключно після погодження із:
- відповідним структурним підрозділом Управління Служби безпеки України у Львівській області;
- військовим командуванням;
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