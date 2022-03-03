Про порядок отримання пенсії у березні 2022 року через Укрпошту

Пенсійний фонд України повідомляє.



Якщо ви не виїжджали і перебуваєте на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію вдома або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком. Залежно від розвитку ситуації дати виплат можуть бути перенесені, але виплати обов’язково будуть.

Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням https://offices.ukrposhta.ua/



У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувачі пенсій можуть отримати належні їм виплати переказом без відкриття рахунку у банку (в АТ «Ощадбанк» або відділенні АТ «УКРПОШТА») відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. №162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану».

Наводимо інформацію про порядок таких виплат в АТ «УКРПОШТА».



1. Зателефонуйте:

• або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);

• або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням https://www.facebook.com/100064836671384/posts/322026846635202/

До сервісних центрів Пенсійного фондуможна також звернутись особисто.

Роботу порталу послуг, призупинену з метою захисту інформації при нарахуванні пенсій, буде відновлено найближчим часом.



2. Повідомте про необхідність отримання пенсії за іншою адресою та надайте таку інформацію:

• прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії;

• адресу отримання пенсії до березня 2022 року;

• паспортні дані (серія та номер паспорту);

• номер телефону одержувача пенсії;

• спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)

• нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.



Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.



Крім того, АТ «УКРПОШТА» повідомила.

Для осіб, які не мають можливості зняти готівку з банківських карток у банкоматах або відділеннях банку, є можливість скористатися такими сервісами:



• перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»: https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/

• зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу https://www.ukrposhta.ua/ua/vydacha-hotivky-cherez-pos-terminal



Ми робимо все, щоб забезпечити всі виплати вчасно.







Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області



