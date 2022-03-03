Новини Золочівщини
13:41, 10 березня 2022
80
0

Про порядок отримання пенсії у березні 2022 року через Укрпошту

Про порядок отримання пенсії у березні 2022 року через Укрпошту
Gazeta
Фото: НУС
Пенсійний фонд України повідомляє.

Якщо ви не виїжджали і перебуваєте на своєму постійному місці проживання – будь ласка, очікуйте свою пенсію вдома або можете забрати її у відділенні згідно зі звичайним графіком. Залежно від розвитку ситуації дати виплат можуть бути перенесені, але виплати обов’язково будуть.
Перевірити роботу відділень Укрпошти у вашому регіоні можна за посиланням https://offices.ukrposhta.ua/

У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувачі пенсій можуть отримати належні їм виплати переказом без відкриття рахунку у банку (в АТ «Ощадбанк» або відділенні АТ «УКРПОШТА») відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. №162 «Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану».
Наводимо інформацію про порядок таких виплат в АТ «УКРПОШТА».

1. Зателефонуйте:
• або до Контакт-центру Укрпошти за номером телефону 0 800 300 545 та оберіть кнопку 2 – розділ «Пенсії, соціальні виплати та субсидії» (усі дзвінки безкоштовні);
• або до Пенсійного фонду України за номерами телефонів, які розміщені за посиланням https://www.facebook.com/100064836671384/posts/322026846635202/
До сервісних центрів Пенсійного фондуможна також звернутись особисто.
Роботу порталу послуг, призупинену з метою захисту інформації при нарахуванні пенсій, буде відновлено найближчим часом.

2. Повідомте про необхідність отримання пенсії за іншою адресою та надайте таку інформацію:
• прізвище, ім’я та по батькові одержувача пенсії;
• адресу отримання пенсії до березня 2022 року;
• паспортні дані (серія та номер паспорту);
• номер телефону одержувача пенсії;
• спосіб отримання виплати (на відділення або за домашньою адресою)
• нову адресу доставки: індекс відділення Укрпошти або адресу тимчасового проживання.

Якщо ви поки не визначилися з місцем отримання виплати та бажаєте її отримати на будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти, до якого буде доступ, повідомте про це оператору.

Крім того, АТ «УКРПОШТА» повідомила.
Для осіб, які не мають можливості зняти готівку з банківських карток у банкоматах або відділеннях банку, є можливість скористатися такими сервісами:

• перерахування коштів з картки для отримання готівки у відділенні Укрпошти або з доставкою за адресою проживання за допомогою послуги «З картки додому»: https://www.ukrposhta.ua/perekaz-z-kartki-dodomu/
• зняття коштів через POS-термінали у відділеннях Укрпошти. Детальніше про послугу https://www.ukrposhta.ua/ua/vydacha-hotivky-cherez-pos-terminal

Ми робимо все, щоб забезпечити всі виплати вчасно.



Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області

Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
В Укрпошті розповіли, як отримати пенсію у воєнний час — інструкція
В Укрпошті розповіли, як отримати пенсію у воєнний час — інструкція
03.03.22, Новини Золочівщини
Укрпошта запрошує за «вакциновану тисячу» передплатити цікаві видання
Укрпошта запрошує за «вакциновану тисячу» передплатити цікаві видання
08.02.22, Новини Золочівщини
Порядок проведення перерахунку пенсій “військовим” пенсіонерам
Порядок проведення перерахунку пенсій “військовим” пенсіонерам
27.02.18, Новини Золочівщини
Інформація для громадян, які тимчасово переїхали з Донецької та Лугансько ...
Інформація для громадян, які тимчасово переїхали з Донецької та Лугансько ...
15.06.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.