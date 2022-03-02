Військовозобов’язані переселенці повинні ставати на військовий облік: хто це контролює

Згідно з розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького, громадяни України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які прибули на Львівщину в період воєнного стану мають з’явитися у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у Львівській області та стати на військовий облік.



Зробити вони це мають не пізніше 24 годин після прибуття. Чи стають військовозобов’язані чоловіки на військовий облік перевіряють патрульні добровольчих формувань та Нацгвардії на блокпостах.



Також на блокпостах правоохоронці перевіряють документи у водія та пасажирів, багаж та наявність зброї. Якщо на зброю немає дозволу, повідомлять слідчо-оперативну групу.



Під час поселення чоловіків, віком від 18 до 60 років, у готелі чи пансіонати працівники зобов’язані перевірити документи та повідомити правоохоронні органи та районні військкомати.



Нагадаємо, нещодавно у Львові запрацював центр для роботи з військовозобов’язаними переселенцями. Центр працює щоденно з 09:00 ранку до 18:00 вечора. Розташований він за адресою: м. Львів, вул. Ветеранів, 11.



За відмову ставати на військовий облік військовозобов’язані переселенці нестимуть кримінальну відповідальність.



Є кілька категорій чоловіків, яких не закликають до війська: люди з інвалідністю та багатодітні батьки. Багатодітного батька не будуть ставити на військовий облік, якщо у нього є троє і більше неповнолітніх дітей. Також до таких категорій належать чоловіки, які виховують дітей самостійно до їхнього повноліття.