Військовослужбовці понад 80 країн світу зголосилися вступити до Інтернаціонального легіону

В Україну продовжують прибувати добровольці з різних країн світу, аби вступити до підрозділу Інтернаціонального легіону та стати на захист територіальної цілісності нашої країни.



Станом на зараз зголосилися допомогти військовослужбовці з понад 80 країн. До переліку увійшли: Польща, Швеція, Данія, Німеччина, Фінляндія, Велика Британія, США, Латвія, Литва, Японія, Нідерланди, Сирія, Лаос, Індонезія тощо.



Кількість охочих складає понад 20 тисяч осіб. Щодня прибувають близько 100 добровольців. Це переважно досвідчені бійці, які брали участь у багатьох миротворчих кампаніях в різних куточках світу. До слова, перші добровольці Інтернаціонального легіону територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва. Зважаючи на конфіденційність інформації, інших даних поки не розголошують.



Нагадаємо, після того, як 24 лютого Росія здійснила широкомасштабне військове вторгнення на територію України та з перших днів почала завдавати ударів по мирному населенню та інфраструктурі, Українська держава закликала іноземців приєднуватися до нашої боротьби за мир і демократію у Європі та всьому світі.



Указом Президента Володимира Зеленського з 1 березня 2022 року був запроваджений безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави-агресора.



Іноземці, які хочуть допомогти Україні, зможуть знайти на сайті fightforua.org детальну покрокову інструкцію, як приєднатися до справедливої боротьби з агресором.