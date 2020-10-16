Новини Золочівщини
20:09, 07 березня 2022
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В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих дітей

В Україні створили Telegram-канал для пошуку зниклих дітей
Gazeta
Фото: НУС
В Україні створили Telegram-канал, який оперативно надає інформацію про дітей, яких знайшли, та дітей, які загубилися.

Посилання тут: https://t.me/poshuk_znyklyh

У запиті необхідно вказати:

ім’я та прізвище зниклої людини
її рік народження
обставини, за яких вона зникла
коли востаннє був зв’язок із нею
її контактний номер

За допомогою пошукової бази також можна знайти дорослих, зв’язок із якими було втрачено.

Звертаємо увагу, що необхідно максимально перевіряти інформацію, адже можуть з'являтися фейки, щоб посіяти ще більше паніки серед людей.
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