В Україні скасували пробне ЗНО-2022

В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання з усіх предметів, яке мало відбутися 19 і 26 березня.



Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті.



''Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим. Ми упевнені, що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання. За упевненість у майбутньому дякуємо нашим захисникам'', - повідомили в УЦОЯО.