Новини Золочівщини
15:09, 07 березня 2022
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В Україні скасували пробне ЗНО-2022

В Україні скасували пробне ЗНО-2022
Gazeta
Фото: НУС
В Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання з усіх предметів, яке мало відбутися 19 і 26 березня.

Про це повідомив Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті.

''Через ганебні загарбницькі дії Росії проти України наше звичне життя змінилося, ми вимушені захищати свою землю, своїх близьких і рідних, свої оселі. Очевидно, що більшість запланованих заздалегідь заходів у цій ситуації не можуть відбуватися, а будуть проводитися пізніше або й узагалі будуть скасовані. Наразі маємо вас повідомити, що проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання 19 і 26 березня не є можливим. Ми упевнені, що скоро настане мир, тоді ми зможемо визначитися із тим, як і коли будуть проводитися освітні оцінювання. За упевненість у майбутньому дякуємо нашим захисникам'', - повідомили в УЦОЯО.
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