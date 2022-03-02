Новини Золочівщини
14:40, 03 березня 2022
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Від початку війни на Львівщині народилось більше сотні дітей з різних куточків України

Від початку війни на Львівщині народилось більше сотні дітей з різних куточків України
Gazeta
Фото: НУС
З 24 лютого до 3 березня у медичних закладах області народилось 128 дітей.

Так, у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі народилося 106 немовлят. З них - 4 двійні. Хлопчиків - 57, дівчаток - 49.

Сьогодні вже прийняли 8 пологів: народилося 6 дівчаток і 2 хлопчики.

«Наш Центр працює в штатному режимі, всі залучені бригади надають якісну медичну допомогу. Планові гінекологічні операції скасовані, лише - ургентні. Маємо змогу приймати і надалі породіль та максимально забезпечувати їм комфорт навіть у такий важкий час! Поки маленькі українці народжуються на рідній землі, нас не здолати! Віримо, що наші дітки будуть жити в квітучій, заможній і Незалежній Україні», - зазначила директор Центру Марія Малачинська.

Керівник медзакладу зазначила, що лікарі прийняли пологи у 10 жінок з Київської, Луганської і Харківської областей. Ще приблизно десяток жінок, які знайшли прихисток в області перебувають під спостереженням лікарів.

Своєю чергою за цей же період у пологовому будинку Львівської обласної клінічної лікарні народилося 22 дітей, з них 2 у жінок, які прибули на Львівщину з інших областей.

«Ми готові й надалі надавати високоспеціалізовану акушерську допомогу жінкам не лише мешканкам Львова та області, а й тим, хто вимушено покинув свої домівки», - зазначила заступник медичного директора ЛОКЛ з питань материнства і дитинства Роксоляна Коржинська.
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