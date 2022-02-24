Новини Золочівщини
10:52, 03 березня 2022
186
0

Освітлення вулиць та будівель на Львівщині не вимикають задля безпеки

Освітлення вулиць та будівель на Львівщині не вимикають задля безпеки
Gazeta
Фото: НУС
Освітлення на вулицях області та підсвітки фасаду будівель не вимикають з метою безпеки. Правоохоронці наголошують, це дозволяє запобігти мародерству та забезпечити правопорядок. Водночас у приватних помешканнях у вечірній час світло рекомендують вимикати.

Поліцейські, разом із співробітниками інших правоохоронних органів, бійцями Територіальної оборони Львівщини, ветеранами-пенсіонерами МВС України, волонтерами та небайдужими громадянами патрулюють вулиці Львова та інших населених міст області, а також несуть службу на блокпостах.

"Закликаємо громадян не залишати (не забувати) на вулицях та у громадських місцях (на зупинках громадського транспорту, у кафе, магазинах, торговельно-розважальних центрах тощо) особисті речі, пакунки, сміття та таке інше. Такі предмети можуть викликати підозру. Водночас застерігаємо – не підіймайте з землі (тротуару, підлоги) різноманітні «знахідки» – вони можуть бути небезпечними. Також попередьте про це дітей", – зазначила речниця ГУ НП Львівщини Світлана Добровольська.

Про підозрілих осіб, автомобілі, виявлені позначки, маяки та сигнали, небезпечні чи підозрілі предмети, а також різноманітні правопорушення, негайно повідомляйте на оперативну лінію 102 або 112. За минулу добу таких повідомлень надійшло майже 2800 – усі вони перевірені.

Водночас, просимо громадян відповідально ставитись до повідомлень на оперативну лінію, оскільки значна їх частка не перебуває в компетенції правоохоронних органів, а перевірка займає багато часу, який може бути використаний ефективніше.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
Поліція просить громадян повідомляти про підозрілих людей на вулицях
24.02.22, Новини Золочівщини
Під час Великодніх свят на Львівщині поліцейські розшукали 10 дітей
Під час Великодніх свят на Львівщині поліцейські розшукали 10 дітей
06.05.21, Новини Золочівщини
Мокрий сніг та ожеледиця вночі 10 лютого
Мокрий сніг та ожеледиця вночі 10 лютого
09.02.21, Новини Золочівщини
Про заборону використання салютів
Про заборону використання салютів
04.08.14, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.