Освітлення вулиць та будівель на Львівщині не вимикають задля безпеки

Освітлення на вулицях області та підсвітки фасаду будівель не вимикають з метою безпеки. Правоохоронці наголошують, це дозволяє запобігти мародерству та забезпечити правопорядок. Водночас у приватних помешканнях у вечірній час світло рекомендують вимикати.



Поліцейські, разом із співробітниками інших правоохоронних органів, бійцями Територіальної оборони Львівщини, ветеранами-пенсіонерами МВС України, волонтерами та небайдужими громадянами патрулюють вулиці Львова та інших населених міст області, а також несуть службу на блокпостах.



"Закликаємо громадян не залишати (не забувати) на вулицях та у громадських місцях (на зупинках громадського транспорту, у кафе, магазинах, торговельно-розважальних центрах тощо) особисті речі, пакунки, сміття та таке інше. Такі предмети можуть викликати підозру. Водночас застерігаємо – не підіймайте з землі (тротуару, підлоги) різноманітні «знахідки» – вони можуть бути небезпечними. Також попередьте про це дітей", – зазначила речниця ГУ НП Львівщини Світлана Добровольська.



Про підозрілих осіб, автомобілі, виявлені позначки, маяки та сигнали, небезпечні чи підозрілі предмети, а також різноманітні правопорушення, негайно повідомляйте на оперативну лінію 102 або 112. За минулу добу таких повідомлень надійшло майже 2800 – усі вони перевірені.



Водночас, просимо громадян відповідально ставитись до повідомлень на оперативну лінію, оскільки значна їх частка не перебуває в компетенції правоохоронних органів, а перевірка займає багато часу, який може бути використаний ефективніше.