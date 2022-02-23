Нова інформаційна атака від окупантів: застосовують телефонні дзвінки

Окупанти почали інформаційну атаку на жителів України, здебільшого на жителів похилого віку, використовуючи при цьому телефонні дзвінки для поширення панічних настроїв.



Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України у Facebook.



«Просимо не брати слухавку від невідомих вам контактів, особливо, якщо вони часто повторюються та відображаються з різних географічних точок. Закликаємо всіх ігнорувати такий інформаційний тероризм та пояснювати близьким, що погрози та дезінформація не несуть загрози вашому життю, а призначаються винятково для розхитування психологічного стану», - зазначили у Службі.



Зберігайте спокій, не ведіться на провокації ворога.

