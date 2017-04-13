Допомога військовим (реквізити)

РЕКВІЗИТИ

БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗОЛОЧІВ ВІДРОДЖЕНИЙ»

для на надання фінансової допомоги Навчальному центру Національної гвардії України

(військова частина 3007), який розташований в м.Золочеві Львівської області

Для перерахування коштів в іноземній валюті:

в доларах США (USD) і євро (EUR)

CHARITABLE ORGANIZATION "BLAHODIINYI FOND”ZOLOCHIV VIDRODZHENYI”

Recipient bank:

Bank account number: UA703257960000026000301441551 (USD, EUR)

Joint Stock Company

STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE

(JSC Oschadbank)

SWIFT – COSBUAUKLVI

Branch 10013/065

Bank address: city Zolochiv, Ivana Mazepy 1a street

Identification code of the bank: 09325703

MFO: 325796

Для перерахування коштів в гривнях (UAH)

Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений»

Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551 (UAH Українська гривня)

ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»

ЄДРПОУ: 39950123

МФО: 325796