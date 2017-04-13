Новини Золочівщини
16:47, 28 лютого 2022
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Допомога військовим (реквізити)

Допомога військовим (реквізити)
Gazeta
Фото: НУС
РЕКВІЗИТИ
БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗОЛОЧІВ ВІДРОДЖЕНИЙ»
для на надання фінансової допомоги Навчальному центру Національної гвардії України
(військова частина 3007), який розташований в м.Золочеві Львівської області
Для перерахування коштів в іноземній валюті:
в доларах США (USD) і євро (EUR)
CHARITABLE ORGANIZATION "BLAHODIINYI FOND”ZOLOCHIV VIDRODZHENYI”
Recipient bank:
Bank account number: UA703257960000026000301441551 (USD, EUR)
Joint Stock Company
STATE SAVINGS BANK OF UKRAINE
(JSC Oschadbank)
SWIFT – COSBUAUKLVI
Branch 10013/065
Bank address: city Zolochiv, Ivana Mazepy 1a street
Identification code of the bank: 09325703
MFO: 325796
Для перерахування коштів в гривнях (UAH)
Благодійна організація «Благодійний фонд «Золочів відроджений»
Банківський рахунок: UA703257960000026000301441551 (UAH Українська гривня)
ТВБВ №10013/065 філії ЛОУ АТ «Ощадбанк»
ЄДРПОУ: 39950123
МФО: 325796
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