Новини Золочівщини
16:21, 28 лютого 2022
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ЗБІР МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ У ДІАГНОСТИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ ЦРЛ (перелік)

ЗБІР МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ У ДІАГНОСТИЧНОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ ЦРЛ (перелік)
Gazeta
Фото: НУС
Потреба в медикаментах:

Шприци 10, 5, 2 мл; Канюлі (катетр) внутрішньовенні g27; Системи крапельниці для внутрішньовенного вливання; Розчин ГЕК, Фізрозчин або гіпертонічний розчин в пластиковій чи поліетиленовій тарі; Адреналін, атропін, гемостатики, кордіамін, сульфокамфокаїн, дексаметазон,гідрокортизон, кофеїн, магнезія, фурасемід, церукал, кеторолак чи аналоги (багато), фармадипін, каптопрес (не багато).

Це з розрахунку на медиків, що працюватимуть на первинному етапі та на формування комплектів по наданню невідкладної допомоги.

Для особового складу:

Турнікети; Комплекти медичної аптечки військової індивідуальної (бандаж, гемостатична серветка, ножиці, оклюзійний пластир, назофарингіальна трубка, покривало, маркер, турнікет, рукавички). Знеболювальні, протизапальні, противірусні, антиалергічні, сорбенти, краплі назальні, спреї оральні, антисептики для горла - ці групи в розрахунку по штату +100-150% уросептики, антибіотики широкого спектру (не багато), антидіарейні, протиблювотні, ніфуроксазид, валідол, корвалмент, гліцисед, краплі очні, вушні.

Рукавички одноразові не стерильні.

Бетадин, хлоргексидин, перекис водню.

Ноші м'які 1-2 на відділення чи кожного бойового медика.
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