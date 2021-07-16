Новини Золочівщини
15:21, 25 лютого 2022
168
0

Будьте пильними та обережними - закликав громаду міський голова Золочева

Будьте пильними та обережними - закликав громаду міський голова Золочева
Gazeta
Фото: НУС
Шановні мешканці Золочівської територіальної громади! Будьте пильними та обережними.
Якщо бачите, такі мітки, повідомте поліцію за номером телефону 102, засипте або замалюйте.
За цими мітками ворог визначає ціль. Так рухались колони ворожої техніки у Луганську та Донецьку. Також можуть бути лазерні маяки, які вказують на ціль можливого ураження. Звертайте увагу на світлові сигнали у небі - ворог проводить розвідувальні операції з допомогою дронів. Про це теж повідомляйте поліцію. Вірте в Збройні сили! Бережіть себе та Україну, - закликав міський голова Золочева Ігор Гриньків.
Ctrl
Enter
Помітили помИлку
Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)
Читайте також:
У Золочеві працювали над Стратегією розвитку Золочівської територіальної гр ...
У Золочеві працювали над Стратегією розвитку Золочівської територіальної гр ...
16.07.21, Новини Золочівщини
ОБЕРЕЖНО: БУРУЛЬКИ!
ОБЕРЕЖНО: БУРУЛЬКИ!
13.02.21, Новини Золочівщини
Міський голова Золочева закликав мешканців допомагати комунальникам через н ...
Міський голова Золочева закликав мешканців допомагати комунальникам через н ...
11.02.21, Новини Золочівщини
Толока на вулиці Тернопільській
Толока на вулиці Тернопільській
04.08.17, Новини Золочівщини
Інформація
Відвідувачі, що знаходяться в групі Гости, не можуть залишати коментарі до цієї публікації.