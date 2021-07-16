Будьте пильними та обережними - закликав громаду міський голова Золочева

Шановні мешканці Золочівської територіальної громади! Будьте пильними та обережними.

Якщо бачите, такі мітки, повідомте поліцію за номером телефону 102, засипте або замалюйте.

За цими мітками ворог визначає ціль. Так рухались колони ворожої техніки у Луганську та Донецьку. Також можуть бути лазерні маяки, які вказують на ціль можливого ураження. Звертайте увагу на світлові сигнали у небі - ворог проводить розвідувальні операції з допомогою дронів. Про це теж повідомляйте поліцію. Вірте в Збройні сили! Бережіть себе та Україну, - закликав міський голова Золочева Ігор Гриньків.