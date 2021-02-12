Новини Золочівщини
Мешканців області просять після 23 год не користуватися освітленням у помешканнях
Переконливо просимо сьогодні після 23:00 год не користуватися освітленням у ваших помешканнях. Йдеться в офіційному повідомленні Львівської ОДА.
Без нагальної потреби на вулицю не виходити.
Слідкуйте за подальшими повідомленнями органів влади.
Без нагальної потреби на вулицю не виходити.
Слідкуйте за подальшими повідомленнями органів влади.
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