Мешканців області просять після 23 год не користуватися освітленням у помешканнях

Переконливо просимо сьогодні після 23:00 год не користуватися освітленням у ваших помешканнях. Йдеться в офіційному повідомленні Львівської ОДА.



Без нагальної потреби на вулицю не виходити.



Слідкуйте за подальшими повідомленнями органів влади.