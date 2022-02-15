Шановні мешканці Золочівської територіальної громади!

Золочівська міська рада оприлюднює номери телефонів, за якими кожен з Вас може отримати потрібну консультацію з питань Територіальної оборони Збройних сил України, цивільного захисту населення, розміщення евакуйованих осіб та інших питань, які виникають у зв’язку з вторгненням Росії:



Гаряча телефонна лінія Золочівської міської ради:



(03265) 42376,



(03265) 42322,



мобільний телефон 097-1279500.