Новини Золочівщини
Шановні мешканці Золочівської територіальної громади!
Золочівська міська рада оприлюднює номери телефонів, за якими кожен з Вас може отримати потрібну консультацію з питань Територіальної оборони Збройних сил України, цивільного захисту населення, розміщення евакуйованих осіб та інших питань, які виникають у зв’язку з вторгненням Росії:
Гаряча телефонна лінія Золочівської міської ради:
(03265) 42376,
(03265) 42322,
мобільний телефон 097-1279500.
Гаряча телефонна лінія Золочівської міської ради:
(03265) 42376,
(03265) 42322,
мобільний телефон 097-1279500.
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