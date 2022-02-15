Новини Золочівщини
11:58, 24 лютого 2022
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Шановні мешканці Золочівської територіальної громади!

Шановні мешканці Золочівської територіальної громади!
Gazeta
Фото: НУС
Золочівська міська рада оприлюднює номери телефонів, за якими кожен з Вас може отримати потрібну консультацію з питань Територіальної оборони Збройних сил України, цивільного захисту населення, розміщення евакуйованих осіб та інших питань, які виникають у зв’язку з вторгненням Росії:

Гаряча телефонна лінія Золочівської міської ради:

(03265) 42376,

(03265) 42322,

мобільний телефон 097-1279500.
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