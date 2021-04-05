Про безпеку, благоустрій, та що не так із медициною у громаді

– Справді, накопичення значної кількості російських військ насторожило нас усіх та світову спільноту. Бо нічого доброго від агресора ми не чекаємо. Я не хочу на цьому акцентувати занадто багато уваги, оскільки цілодобово різні засоби масової інформації в Україні і світі тільки і мусолять про війну. Про це говорять політики на різних рівнях влади. Мовчать наші військові, бо чітко знають, що мають робити.Я веду до того, що не треба сіяти паніку, а кожен має добре виконувати свою роботу. Розвиток територій, залучення інвестицій та завдяки цьому збільшення платежів до бюджетів усіх рівнів, в тому числі і Державного бюджету України – ось наше основне завдання в громадах. Це реальний внесок у справу зміцнення нашої держави, в тому числі і армії. А буде потреба, то станемо всі боронити рідну землю зі зброєю в руках.Якщо говорити про територіальну оборону та цивільний захист населення, то міська рада діє чітко. Ми координуємо свої дії з органами державної влади, насамперед, з районною державною адміністрацією. Депутати міської ради погодили передачу необхідних приміщень підрозділу територіальної оборони. Затвердили бюджетну програму та виділили кошти на початок їх діяльності. Сьогодні перед нами насамперед стоять завдання забезпечення діяльності об’єктів критичної інфраструктури в умовах можливої надзвичайної ситуації. Більш детально поясню це на прикладі водоканалу: слід посилити охорону санітарно-захисної зони водозаборів. Бути готовим подати воду з свердловин в умовах, якщо не буде електроенергії. Забезпечити перекачування стоків на каналізаційно-насосних станціях та багато іншого.Не лише зараз, коли напруга у відносинах з Росією, а в умовах абсолютного миру, кожен мешканець громади має бути готовим до надзвичайної ситуації.Пригадую, як 20 років тому я, в складі офіційної делегації від нашого міста, перебував в побратимському місті Шьонінген (Німеччина). На той час до їхньої громади входило ще два села. В одному з цих сіл, яке називається Есбек, ми жили в приватному будинку. Власниками будинку були двоє пенсіонерів, колишні шахтарі, дуже приємні і гостинні люди. Господар показав нам підвальні приміщення будинку. Підвали були сухими, високими. Там була котельня з трьох котлів – на газ, на мазут чи інше рідке паливо та на дрова. Була маленька сауна. Автономна свердловина на воду, окреме водовідведення в загальну мережу. Дизельгенератор. Запас пального, запас продуктів, при тому значна частина в металевих банках, покритих мастилом, щоб не ржавіли. А в підвалах, під половиною будинку, був справжнісінький бар, з барною стійкою, світломузикою. На моє запитання для чого все це, господар чітко відповів, що якщо буде війна із застосуванням атомної зброї і його будинок ударною хвилею буде знищений, він зможе тривалий період часу жити безпечно у своєму підземеллі. Я не впевнений, що він не мав підземного ходу до якогось тунелю, бо на моє запитання про це він, дещо подумавши, нічого не відповів. Дайте кожен собі відповідь, наскільки Ви, Ваша сім'я готові до будь-якої надзвичайної ситуації. Пригадаймо лише масштабну трагедію – аварію на Чорнобильській АЕС чи нещодавню надзвичайну ситуацію на залізниці біля Ожидова! Які були наші дії? Що ми мали робити? У мене часом «червоніє» телефон від дзвінків, коли внаслідок сильного вітру знеструмлено той чи інший населений пункт. Нема електроенергії, нема Інтернету. Як жити в теперішній час без Інтернету, скаржаться люди. На мою думку, ми дещо притупили пильність до реальної загрози. Маємо бути готовими до будь-якої надзвичайної ситуації і війни в тому числі, бо вислів «хочеш миру – готуйся до війни» актуальний сьогодні, як ніколи. Сьогодні ми усі маємо бути дуже згуртованими. Війна на сході України триває. Сильні духом українські воїни також чекають нашої підтримки і нашої єдності. Мене дивує і обурює, як в такий складний для держави час, деякі «скороспілі політики» в питаннях територіальної оборони примітивно пробують возвеличити себе та принизити інших. Тут пригадую слова Івана Яковича Франка – «все наше життя – війна є. Кожен боресь в ній, як знає. Сей зубами, той крильми, третій кігтями міцними, інший скоками прудкими… Чим же боремося ми?..».Кожному слід пам’ятати, передусім, що зараз час нашої єдності! У єдності – сила нашого народу.– Рік, що пройшов, дав нам більше розуміння першочергових проблем, які слід вирішувати чи то в Золочеві, чи в селах громади. Разом з депутатами маємо на меті зареєструвати три індустріальні парки в громаді. Індустріальний парк – це певна територія, де будуть розміщені виробництва та діятиме пільгова система оподаткування для інвесторів. Найбільш активно йдуть роботи по створенню індустріального парку на вул. Об'їзній у Золочеві. Товариство «Золочівська мануфактура» набуло власності на незавершене будівництво колишньої картонажної фабрики і в скорому часі там постане нове сучасне деревообробне виробництво. Поряд з ними заплановано збудувати виробничі потужності для виготовлення кормів для тварин. Будуть залучені іноземні інвестиції.У нашій громаді найкращий інвестиційний клімат, тому інвестори розглядають можливості створення інших індустріальних парків в с. Сасів та біля с. Хмелева.– Між Львівською обласною державною адміністрацією і Люблінським воєводством підписано меморандум щодо спільних дій по збереженню річки Західний Буг. Разом з партнерами з Польщі ми маємо намір створити транскордонну асоціацію та претендувати на грантову підтримку Європейського Союзу щодо збереження довкілля, зокрема все, що пов’язано з річкою Західний Буг. Нам потрібні нові очисні споруди в м. Золочеві. Потрібно каналізувати села Білий Камінь, Сасів. Зупинити скид нечистот урічку Золочівку в с. Струтин. Тут роботи вже початий край, але коштів треба дуже і дуже багато.– Які роботи із благоустрою заплановано у Золочівській громаді?– Із настанням тепла в усіх селах та Золочеві заплановано чимало різних робіт. Найбільш вартісні – в селах Ясенівці та Червоне. Спільно з Службою автомобільних доріг побудуємо там нові тротуарні доріжки, вздовж дороги Львів – Тернопіль, сучасне і якісне вуличне освітлення, паркінг.Якщо про проблеми, то однозначно, що найбільшою проблемою в громаді є технічний стан доріг. Комунальні дороги у Золочеві, селах, дороги як обласного, так і загальнодержавного значення дуже зруйновані після зими. Тут є багато причин. І складні погодні умови, перепади температури – плюс-мінус, вдень – дощ, вночі – мороз, відсутність липневої каналізації, а найголовніше – це фізична зношеність доріг. Асфальтобетонне покриття доріг в тріщинах, руйнується на очах і потребує великих видатків на капітальний ремонт. На тлі проблем в медицині, освіті та інших галузях господарки громади, вкладення значних коштів в ремонт доріг часом відходить на другий план. Задувати вибоїни пневмоструменем чимраз стає важче. В ремонт доріг треба вкладати значні кошти.Департамент дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації в 2022 році завершить капітальний ремонт дороги Красне – Золочів, Ясенів – Золочів та розпочне капітальний ремонт дороги Красне – Чемеринці через ВеликуВільшаницю. Спільно з представниками цього Департаменту ми проєктуємо дороги у Вороняках та інших селах.Для ремонту доріг із гравійно-щебеневим покриттям цього року купимо грейдер. Своя спецтехніка вкрай необхідна, щоб підтримати гравійно-щебеневі дороги в задовільному стані.– Тема медицини є дуже і дуже чутлива. Наші медики заслуговують на особливу повагу, оскільки лише ковідом перехворіла чи не кожна родина. І в цих складних умовах вони робили і роблять все те, що могли, і що залежить від них. Однак, сьогодні вони отримують доволі малу заробітну плату. Вже звичною стала заборгованість по заробітній платі. Дуже слабке забезпечення медичним обладнанням, через те із Національною службою здоров’я України підписуються низьковартісні договори на надання медичних послуг. Лікарня майже не має власних доходів. Іде відтік висококваліфікованих молодих фахівців, котрі не хочуть миритися із наявним станом справ. Медичні працівники пологового відділення скаржаться на дії директора КНП «Золочівська ЦРЛ» Ганни Самчкуашвілі щодо закриття пологового відділення як нерентабельного та багато іншого. Чому так є? Причини очевидні. Візьмемо хоча б пологове відділення. Національна служба здоров’я України відмовила нашій лікарні у підписанні пакету на надання послуг по пологах, бо за пів року з необхідних 75 пологів у нас народили дітей лише 74 породіллі. Цікавлюся, скільки вагітних жінок було на обліку у наших акушер-гінекологів за 2021 рік. З’ясовую точну цифру – 314 вагітних жінок. З інформації відділу РАЦСу зареєстровано 360 новонароджених дітей впродовж 2021 року. Отже, розумію, що ще 46 вагітних жінок стояли на обліку за межами громади. В пологовому відділенні нашої лікарні у 2021 році відбулось 140 пологів, з них – 13 породіль іногородніх. Отже, де народили 233 жінки з нашої громади, можна тільки здогадуватись – Львів, Тернопіль, навіть чомусь Буськ і Перемишляни. Чому вагітні жінки з нашої громади не довіряють пологи нашим медикам? Може на це є якась інша причина? Хто, відповідно до посадових обов’язків, мав би це проаналізувати завчасу і вжити необхідних заходів?..Візьмемо інше питання – надання платних медичних послуг населенню. У Золочеві, як грибів після дощу, збільшується кількість приватних медичних центрів, лабораторій. Цього тижня до мене прийшли чергові їх представники. Шукають приміщення, бажано в центральній частині міста, або поблизу лікарні. Питаю, чи буде вам рентабельно оплачувати високу оренду за 100-150 кв. м і ще щось заробити. Кажуть, що так.Давайте візьмемо хоча б загальний аналіз крові. Наші медики в головному корпусі лікарні та в діагностичному відділенні за наявності електронного скерування роблять такі дослідження в межах трьох-чотирьох годин безкоштовно. Є пацієнти, які з різних причин не мають скерувань, готові заплатити офіційно за надану послугу, але в лікарні вже більше року після затвердження Золочівською міською радою тарифу на платні послуги, які не покриває НСЗУ, вказані платні послуги не введені в дію, хоча лікарі безоплатно продовжують надавати цю допомогу. Чому велика кількість людей звертається за таким самим аналізом крові у приватні установи і платять за це немалі кошти? Чому приватник може заробити гроші, а наше комунальне підприємство – ні? Хіба не час вже давно розібратись в цих питаннях? Хіба не вартує нашій лікарні бути більш конкурентною на ринку медичних послуг? Хіба не сімейні лікарі та вузькі спеціалісти скеровують мешканців на обстеження в приватні лабораторні центри? Значить і тут теж є якась причина? Хто мав би в цьому питанні детально і завчасу розібратися, відповідно до посадових обов’язків?..Для прикладу, у сусідній Теребовлі на Тернопільщині комунальна лікарня так успішно працює, що надає населенню, як безкоштовно, так за оплату, послуги з усіх лабораторних досліджень, а приватні лабораторні центри там не приживаються. Сімейні лікарі та вузькі спеціалісти скеровують пацієнтів лише у комунальний заклад за лабораторними дослідженнями. У цій же Теребовлі якість надання медичної допомоги населенню на дуже високому рівні. То чому в нас не так? На це також є свої причини. Коли мені про це розказував на той час в. о. завідувача лікувально-приймального відділення Тарас Яцунський, у нього «горіли» очі. Він та інші медики хочуть добрих змін, хочуть гідної зарплати. А сьогодні Тарас Яцунський, не маючи надії на зміни, залишив свою посаду і якісно надає медичні послуги закордоном. Тільки чи виграли ми від цього? Можна багато ще говорити. Я не намагаюся нікого звинувачувати. Констатую лише факти. Це розуміють також депутати міської ради. І з таким станом речей точно миритися не будуть.– Чітко розумію, що весна – моя улюблена пора року. Як тільки починається календарна зима, в своєму щоденнику я пишу: «До весни залишилось 90, чи 89 днів». Ще з дитинства люблю садити дерева. За життя посадив їх тисячі. І зараз у нашій великій громаді з допомогою нас усіх можу сповна задовільнити свої амбіції щодо посадки дерев та кущів не лише в Золочеві, а в багатьох селах. Ми запланували посадку липових алей, бо дуже багато дерев липи в попередні періоди пропало внаслідок ураження омелою. Візьмемо хоча б автодорогу Ясенів – Золочів, у напрямку до Сасова вздовж дороги росли велетенські липи. Сьогодні немає жодної. Всі висохли. Липа прекрасний медонос, а в нас велике товариство пасічників і кількість пасік тільки збільшується. Будемо також висаджувати багато горобини звичайної. Вона має гарний білий цвіт, червоні, мов жіноче намисто ягоди, які дуже полюбляють пташки. До того ж вона не є вітровальною і є безпечною в умовах міського середовища. Разом з Андрієм Буковським та Тарасом Пшанським будемо продовжувати прищеплювати на черешневих підщепах японську сакуру, на звичайних кленах – червонолисту кулясту форму. У скверах заплановано висадити значну кількість декоративних листяних і хвойних дерев та кущів. Тут нам точно все буде вдаватись. Бо робимо це з любов’ю. Вдома експериментую, укорінюю декоративні кущі. Це моє хобі. Маю велику кількість поки що малих саджанців. Але ще трохи і ми знайдемо, де їх висадити. Чи то в Золочеві. Чи в навколишніх селах. Гарна рослинність дуже додає до благоустрою, але кожна рослина потребує відповідного догляду. В громаді згодом створимо окремий підрозділ, котрий буде займатись доглядом насаджень. Наразі це робить Тарас Пшанський та його помічниці, працівники комунального підприємства, за що я їм від нас усіх дякую.– Історія УПА, це історія наших родин, котрі самовіддано чинили спротив радянській окупаційній владі. Наші села пронизані криївками, іменними та безіменними могилами молодих борців за волю України. Якраз сьогодні разом з одним з наших священників Михайлом Смолінським, старостою села Вороняки Богданом Кмицем та керівником Золочівського відділення «Галсільліс» Михайлом Ковалем проїхали лісовим туристичним маршрутом «Стежками Героїв». Навіть в сьогоднішніх погодних умовах там дух захоплює. Історія мешканців села Вороняки, їх боротьба проти комуністичного режиму, трагедія сталінських репресій… Про все це пам’ятають німі свідки того часу – лісові велетні дуби і буки. Вдячний отцю Михайлу Смолінському, Володимирові Миськевичу, Володимирові Білоусу та усім тим, хто доклався до впорядкування цих святих для нас місць, тим, хто береже нашу пам'ять. Дуже важливо зараз пам’ятати про подвиги наших земляків і їх жертовність у боротьбі за Українську Державу. Слава Україні!