Новини Золочівщини
У Золочеві вшанують Героїв Небесної Сотні
У п'ятницю, 18 лютого 2022 року, о 13 год. 00 хв., відбудеться церемонія
вшанування Героїв Небесної Сотні – покладання квітів
керівниками місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування до пам’ятного знака
на площі Незалежності у м. Золочеві.
вшанування Героїв Небесної Сотні – покладання квітів
керівниками місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування до пам’ятного знака
на площі Незалежності у м. Золочеві.
Ctrl
Enter
Помітили помИлкуВиділіть текст і натисніть Ctrl+Enter
Коментувати (0)