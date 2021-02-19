Новини Золочівщини
10:04, 17 лютого 2022
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У Золочеві вшанують Героїв Небесної Сотні

У Золочеві вшанують Героїв Небесної Сотні
Gazeta
Фото: НУС
У п'ятницю, 18 лютого 2022 року, о 13 год. 00 хв., відбудеться церемонія
вшанування Героїв Небесної Сотні – покладання квітів
керівниками місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування до пам’ятного знака
на площі Незалежності у м. Золочеві.
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