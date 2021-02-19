У Золочеві вшанують Героїв Небесної Сотні

У п'ятницю, 18 лютого 2022 року, о 13 год. 00 хв., відбудеться церемонія

вшанування Героїв Небесної Сотні – покладання квітів

керівниками місцевих органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування до пам’ятного знака

на площі Незалежності у м. Золочеві.