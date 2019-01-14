Щороку 16 лютого в Україні на державному рівні відзначатимуть нове державне свято — День єднання.

Відповідний Указ № 53/2022 опублікований на сайті глави держави.

Цього дня закликають підіймати національні прапори та прикріплювати до одягу синьо-жовті стрічки. Відповідно до Указу, в цей день будуть підняті Державні Прапори України на будинках і спорудах у всіх населених пунктах.

У Золочеві на площі Вічевій відбулась спільна акція єднання на підтримку України.

Зазначимо, до Дня єднання в Україні планують низку заходів як у столиці, так і в регіонах країни. Триватимуть вони щонайменше два тижні. Про це під час брифінгу «Щодо ролі ЗМІ в інформаційній протидії РФ» повідомив Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.