У Золочеві вшанували пам’ять воїнів-інтернаціоналістів

15 лютого, біля пам’ятного знаку воїнам інтернаціоналістам у м. Золочеві представники влади району та громади, військовослужбовці, члени громадської організації ветеранів воїнів-афганців «Пам’ять» та громадськість Золочівщини взяли участь у пам’ятних заходах з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-річчя виведення військ з Афганістану. Вшановуючи пам’ять воїнів-інтернаціоналістів керівництво району та громадськість поклали вінки та квіти до пам’ятника Учасникам локальних війн та запалили лампадки. Місцеве духовенство відслужили поминальну молитву за всіма полеглими воїнами.За даними з офіційних джерел, під час чужої для нас війни в Афганістані загинули понад 15 тисяч солдатів, Україні війна обійшлася у більш ніж чотири тисячі загиблих. Зараз в Україні – понад 150 тисяч ветеранів афганської війни. Майже десять років 160 тис українців, кожен четвертий з 600 тисячної армії, були змушені брати участь у чужій війні, де не було й натяку на український інтерес.Золочівська земля також понесла втрати, це засвідчують 7 надгробків над молодими хлопцями, яких привезли в цинкових гробах з чужого мусульманського краю. Поранення, стреси наклали відбиток на життя тих, що повернулися додому, але афганці не здаються, вони були і залишаються вірними синами Батьківщини. Найвищою нагородою для тих, хто вцілів, є життя, а для загиблих – пам’ять. Ми низько схиляємо голови перед матерями і вдовами воїнів, які героїчно загинули. Нашим воїнам-афганцям бажаємо миру, душевного спокою, злагоди, щастя, добробуту і миру в нашому великому домі – Україна.Громадський рух афганців впродовж усіх років незалежності не залишився осторонь важливих для держави подій. Серед героїв – ветеранів, які віддали життя, захищаючи Батьківщину.З самого початку війни на сході України тисячі афганців та ветеранів інших війн добровільно виступили на захист рідної землі і мужньо захищають рідну батьківщину до тепер