Новини Золочівщини
12:07, 08 лютого 2022
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ПАМ’ЯТКА щодо оповіщення населення за сигналом цивільного захисту «Увага всім»

ПАМ’ЯТКА щодо оповіщення населення за сигналом цивільного захисту «Увага всім»
Gazeta
Фото: НУС
Оперативну інформацію про події на території Львівщини можна отримувати у Telegram-каналі «Оповіщення Цивільного захисту»!
ПАМ’ЯТКА щодо оповіщення населення за сигналом цивільного захисту «Увага всім»
ПАМ’ЯТКА щодо оповіщення населення за сигналом цивільного захисту «Увага всім»
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