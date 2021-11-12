Новини Золочівщини 12:07, 08 лютого 2022 35 0 ПАМ’ЯТКА щодо оповіщення населення за сигналом цивільного захисту «Увага всім» Gazeta Фото: НУС Оперативну інформацію про події на території Львівщини можна отримувати у Telegram-каналі «Оповіщення Цивільного захисту»! Ctrl Enter Помітили помИлку Виділіть текст і натисніть Ctrl+Enter Читати пізніше Коментувати (0) 0 1 2 3 4 5 Читайте також: 17 листопада на Львівщині лунатимуть сирени 12.11.21, Новини Золочівщини Шановні мешканці Золочівської міської територіальної громади! 17.09.21, Новини Золочівщини Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення "Повітряна тривога ... 08.09.14, Поради Рекомендації щодо дій населення за сигналом оповіщення "Увага всім" 08.09.14, Поради