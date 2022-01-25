Із 7 лютого школярі зможуть повернутися до очного навчання, але не всі

Із понеділка, 7 лютого, учні 5-11 класів на Львівщині зможуть повернутися до очного навчання, якщо кількість хворих не перевищує 50%. Початкові школи також продовжать відвідувати навчальні заклади. Таке рішення сьогодні, 4 лютого, прийняла обласна комісія ТЕБ і НС.

Початкова школа та дошкільні продовжують очне навчання. Старша школа не ходить в тому випадку, якщо 50% учнів та педперсоналу є хворі. Рішення приймає безпосередньо адміністрація школи.

Водночас, обласна комісія прийняла рішення про дистанційне навчання школярів 5-11 класів у Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі, оскільки саме в цих містах фіксують високий показник захворюваності на Covid-19.