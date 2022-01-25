Новини Золочівщини
21:13, 04 лютого 2022
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Із 7 лютого школярі зможуть повернутися до очного навчання, але не всі

Із 7 лютого школярі зможуть повернутися до очного навчання, але не всі
Gazeta
Фото: НУС
Із понеділка, 7 лютого, учні 5-11 класів на Львівщині зможуть повернутися до очного навчання, якщо кількість хворих не перевищує 50%. Початкові школи також продовжать відвідувати навчальні заклади. Таке рішення сьогодні, 4 лютого, прийняла обласна комісія ТЕБ і НС.
Початкова школа та дошкільні продовжують очне навчання. Старша школа не ходить в тому випадку, якщо 50% учнів та педперсоналу є хворі. Рішення приймає безпосередньо адміністрація школи.
Водночас, обласна комісія прийняла рішення про дистанційне навчання школярів 5-11 класів у Львові, Червонограді, Стрию та Дрогобичі, оскільки саме в цих містах фіксують високий показник захворюваності на Covid-19.
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