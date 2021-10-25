На Золочівщині стрімко зростає кількість хворих із коронавірусом

У Золочівському районі стрімко зростає кількість хворих із коронавірусом. Так, тільки за минулий тиждень зафіксовано 802 підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Нагадаємо, що Львівська область знаходиться у помаранчевій зоні за рівнем епіднебезпеки, і за темпами захворюваності стрімко наближаємось до червоної.

Вакцинація найдієвіший метод боротьби проти поширення COVID-19 та ризику ускладнень від хвороби. Звертайтесь до пунктів вакцинації у вашому населеному пункті, з адресами та графіками роботи яких можна ознайомитись на офіційному сайті Золочівської райдержадміністрації за посиланням https://zolochiv-rda.gov.ua/news/1636033043/. За попередній тиждень у Золочівському районі вакциновано 1936 осіб від COVID-19. Щеплення проводились вакцинами Pfizer, AstraZeneca, Moderna. Всього в Золочівському районі на сьогодні проведено 105 947 ковід-щеплень.