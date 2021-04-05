На Львівщині відзавтра посилюють карантинні обмеження

У зв’язку зі збільшенням хворих на коронавірус на Львівщині відзавтра, 26 лютого, посилюють карантинні обмеження: усі навчальні та освітні заклади, крім дитсадків, переводять на дистанційне навчання, забороняють розважальні заходи та обмежують проїзд у громадському транспорті.



Про це повідомив сьогодні під час брифінгу керівник департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації Орест Чемерис.



За його словами, ситуація зі захворюваністю на коронавірус на Львівщині уже відповідає критеріям «червоної» зони. Зокрема, за кількістю виявлених нових випадків та по динаміці госпіталізацій.



Водночас Чемерис також наголосив, що прийняти рішення про перехід Львівщини в «червону» зону може лише державна комісія ТЕБ і НС. Однак обласна комісія має право приймати рішення щодо посилення обмежень, для того щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.



Головний медик Львівщини зазначив, що окремо проаналізували статистику захворюваності на коронавірус серед дітей. З 11 по 24 січня в 1574 підтверджено діагноз COVID-19. Також непокоїть збільшення динаміки заповнення дитячих ліжок у лікарнях. Уже понад 150 дітей перебувають в COVID-стаціонарах



Також він зазначив, що під час засідання обласної комісії ТБ і НС, яке відбудеться сьогодні о 17:00, в департамент охорони здоров’я ЛОДА пропонуватиме перехід на дистанційне навчання.



Також вимагатимуть заборонити проведення будь-яких розважальних заходів.



Окремо діятимуть обмеження щодо перевезень у громадському транспорті, зокрема, дозволені будуть лише перевезення із заповненістю не більше 50% пасажирів.



«З 26 січня на Львівщині вступлять в дію нові обмеження. По-перше, це дистанційне навчання у всіх закладах освіти, окрім дошкільної. По-друге, це заборона усіх розважальних масових заходів. А також перевезення осіб в громадському транспорті не більше 50%. Також відбудеться посилення контролю за дотриманням обмежень», – зазначив Чемерис.



За його словами, перехід закладів освіти закладів освіти запланований наразі до 4 лютого. Далі дивитимуться по ситуації із захворюваністю на коронавірус.



Якщо динаміка із захворюваністю в області буде зберігатись або ж далі зростатиме, то з 1 лютого припинять роботу закладів громадського харчування із дозволом працювати лише «на виніс».



Окрім того, зі слів Чемериса, якщо динаміка захворюваності коронавірусом буде зростати надалі, то з 1 лютого можуть бути введені додаткові обмеження, зокрема буде припинено роботу ресторанів, кафе (лише на винос), спортивних клубів та фітнес-центрів.



«Для того, щоб стримати поширення коронавірусної інфекції та статистики до зменшення серед дитячого населення, ми змушені вдаватись до таких дій», - додав Орест Чемерис.