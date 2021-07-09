Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2022 році

З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки» у 2022 році індекс споживчих цін ( грудень до грудня попереднього року) встановлено на рівні 1.062 (106.2/100=1.062)

Розрахунок вартості твердого палива та скрапленого газу на 2022 рік складає:

• Одна тонна вугілля 3117.67 х 1.062 = 3310.97 грн.

• Один балон скрапленого газу

311.77х 1.062 = 331.10 грн.

Норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких житлові субсидії готівкою на їх придбання:

– 2 тонни вугілля на 1 домогосподарство і 2 балони скрапленого газу на домогосподарство;

– 3 балони скрапленого газу на домогосподарство з 3-4 осіб;

– 4 балони скрапленого газу на домогосподарство з 5 і більше осіб.

Для призначення житлової субсидії на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого палива громадянин подає заяву про призначення субсидії, в якій зазначається, що особа бажає отримати житлову субсидію на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого палива. При цьому Заявою передбачено надання інформації про особові рахунки лише для житлово-комунальних послуг.

Для надання пільг норма забезпечення твердим паливом 1 тонна, скрапленим газом – 1 балон з 1-2 осіб.

Згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 (і змінами), для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговики або їх законні представники звертаються за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання, якщо особи перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр), за фактичним місцем проживання з відповідною заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.