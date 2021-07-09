Новини Золочівщини
14:48, 24 січня 2022
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Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2022 році

Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу у 2022 році
Gazeta
Фото: НУС
З урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки» у 2022 році індекс споживчих цін ( грудень до грудня попереднього року) встановлено на рівні 1.062 (106.2/100=1.062)
Розрахунок вартості твердого палива та скрапленого газу на 2022 рік складає:
• Одна тонна вугілля 3117.67 х 1.062 = 3310.97 грн.
• Один балон скрапленого газу
311.77х 1.062 = 331.10 грн.
Норми забезпечення населення твердим паливом та скрапленим газом, відповідно до яких житлові субсидії готівкою на їх придбання:
– 2 тонни вугілля на 1 домогосподарство і 2 балони скрапленого газу на домогосподарство;
– 3 балони скрапленого газу на домогосподарство з 3-4 осіб;
– 4 балони скрапленого газу на домогосподарство з 5 і більше осіб.
Для призначення житлової субсидії на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого палива громадянин подає заяву про призначення субсидії, в якій зазначається, що особа бажає отримати житлову субсидію на житлово-комунальні послуги, придбання скрапленого газу, твердого палива. При цьому Заявою передбачено надання інформації про особові рахунки лише для житлово-комунальних послуг.
Для надання пільг норма забезпечення твердим паливом 1 тонна, скрапленим газом – 1 балон з 1-2 осіб.
Згідно з Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №373 (і змінами), для призначення пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу пільговики або їх законні представники звертаються за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання, якщо особи перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (далі – Реєстр), за фактичним місцем проживання з відповідною заявою, до якої додається довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.
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