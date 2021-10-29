ПАМ’ЯТКА

щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті



Стан, який склався сьогодні з пожежами, свідчить про наявність складних проблем в протипожежному захисті житлового сектору. В Україні щодоби виникає більше 100 пожеж, на яких гине в середньому 5 чоловік.

Нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз свідчить, що найбільша кількість пожеж, біля 75 % сталася саме у житловому секторі. Населення часто порушує елементарні правила пожежної безпеки, не приділяючи їм належної уваги або просто тому, що не знає їх. Це приводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше, ніж у громадських або виробничих будівлях.

Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, Золочівська міська рада закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками.



Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей – ПАМ’ЯТАЙТЕ:

Основними причинами пожеж у житлових будинках являються:

1. Необережне поводження з вогнем;

2. Несправності та неправильна експлуатація приладів опалення;

3. Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електропобутових приладів.



Дотримуйтесь правил пожежної безпеки та нагадайте собі основні правила пожежної безпеки в житлових будинках:

1. Вчасно проводьте ревізію електропроводки, утримуйте в справному стані розетки, вимикачі, рубильники та інші електроприлади.

2. Виконуйте заходи безпеки при користуванні пічними приладами.

3. Йдучи з будинку, слід вимикати побутову техніку, не залишати включеними електроприлади, що працюють в режимі очікування.

4. Якщо ви користуєтесь пічним опаленням, то необхідно перед початком, а також протягом усього опалювального сезону очищати димоходи та печі від сажі, біля кожної печі перед топковим отвором на підлозі прибити металевий лист розміром не менше 0,5 на 0,7 м.



Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання правил пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей!

Зберігайте запальнички та сірники поза полем зору дітей та у недоступних для них місцях.

Не паліть у ліжку! Паління у ліжку – одна з основних причин смертельних випадків при пожежах в житлі громадян!



У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте 101.



Пам’ятайте! Тільки суворе дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі.



Бережіть себе та своїх близьких!