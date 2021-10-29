До відома власників (балансоутримувачів) будівель та мешканців Золочівської міської територіальної громади

Внаслідок температурних перепадів у зимовий період, на дахах будівель, виступаючих архітектурних частинах будинків масово утворюються крижані бурульки. Нависаючи вони становлять небезпеку для людей, особливо, коли їх кількість та маса досягають критичної позначки.

Згідно з п. 1.5. Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України № 76 від 17 травня 2005 року, та п. 1.1.8.6. Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень будинків, споруд, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України № 150 від 10 серпня 2004 року, балансоутримувачам, або власникам будівель слід вживати своєчасних заходів для звільнення покрівель від снігу та льоду. Адже саме на них лежить відповідальність за очищення будинків від цих небезпечних крижаних наростів. Потрібно не лише регулярно відчищати, збивати льодяні брили, а й огородити небезпечні місця спеціальною стрічкою, щоб люди могли здалеку побачити та оминути їх.



Для того, щоб не потрапити в біду та уникнути травмування, Золочівська міська рада рекомендує громадянам дотримуватись основних правил безпеки, а саме:

– проходячи повз будинки чи біля високих дерев, необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів;

– не ходити під дахом будівель, а також під балконами;

– не слід заходити за межі встановлених огорож;

– під час прогулянок з дітьми, не залишати їх без нагляду;

– якщо ви самостійно збиваєте навислі бурульки з вікон верхніх поверхів – бережіться випадання з вікон.



Батькам потрібно розповісти дітям про всю небезпеку падіння крижаної загрози.

Від бурульок і льоду страждають не тільки люди, але і матеріальні цінності. Тож, власникам автотранспорту, не слід припарковувати свої машини біля будинків.



Пам’ятайте, що дотримання цих основних порад та заходів безпеки дозволить уникнути небезпечних подій і трагічних наслідків.