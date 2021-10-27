Новини Золочівщини
14:20, 06 грудня 2021
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З 7 грудня на Львівщині скасовано "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки

З 7 грудня на Львівщині скасовано
Gazeta
Фото: НУС
Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому вирішили скасувати з 7 грудня «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.

Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.

Він нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.

Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.

Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.
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