З 7 грудня на Львівщині скасовано "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому вирішили скасувати з 7 грудня «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва.



Про це повідомив міністр КМУ Олег Немчінов.



Він нагадав, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які Уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на жовтому рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – «жовтий» COVID-сертифікат чи довідку 063/о.



Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ — COVID-сертифікат про одужання.



Таким чином, на жовтому рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.