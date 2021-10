Чи необхідно робити комп’ютерну томографію при підозрі на Covid-19?

З таким питанням часто звертаються ті, хто занедужав, мають підозру на коронавірусну хворобу (Covid-19) і, зрозуміло, не хочуть втратити час для встановлення правильного діагнозу і призначення необхідного лікування.

Зробити висновок – чи необхідне хворому направлення на комп’ютерну томографію (КТ) – може виключно лікар.

Проте відповісти стосовно доцільності проведення КТ при підозрі Covid-19 та зорієнтувати, на що саме необхідно звернути увагу можемо, звернувшись до останніх найактуальніших медичних досліджень.

Наразі фахові медичні джерела* сходяться у тому, що стандартна, і навіть низькодозова КТ органів грудної клітини (ОГК) має кращу чутливість за рентгенографію легень. Однак це у жодному разі не означає, що його можна використовувати скринінговий (масовий) метод для всіх.



Навпаки КТ призначається лікарем:

· тільки за показами, при відповідних симптомах і неможливості забезпечити ПЛР-діагностику,

· у разі негативного ПЛР-тесту у пацієнтів із вираженими ознаками захворювання, дихальною недостатністю при важкому загальному стані.



Крім того, пацієнтам із невираженими ознаками захворювання у задовільному стані не слід призначати КТ ОГК або, тим більше, рентгенографію легень, оскільки відсутність змін на КТ не означає відсутність захворіння на ковід.

Перш за все, коли пацієнт захворів, слід звертати увагу на:

· загальний стан,

· дихальну недостатність,

· відслідковувати покази температури тіла та сатурації – насичення крові киснем (наразі термометри і пульсоксиметри доступні в аптеках)

· за підозри на ковід забезпечити ПЛР-тестування.



При погіршенні стану, можливо, призначити КТ ОГК в амбулаторних умовах, і якнайкраще – низькодозовий протокол, який за променевим навантаженням дорівнює всього двум рентгенографіям легень, оскільки, вірогідно, КТ ще слід буде повторювати для відстеження динамічних змін.



Щодо повторень КТ ОГК: пацієнтам із високим та середнім ступенями тяжкості здебільшого призначають два повторних дослідження – на 21й день та через пів року, але кожен випадок індивідуальний, іноді потрібно навіть ввести внутішньовенно контрастну речовину під час КТ для виключення загрозливого для життя ускладнення – тромбоемболії легеневої артерії.





Також хочемо підкреслити, що чисельні дослідження і публікації доводять користь від використання портативного УЗД, як в стаціонарі так і в амбулаторних умовах, для щоденного відслідковування перебігу хвороби взагалі без променевого навантаження.

* Рекомендації всесвітньої організації охорони здоров’я з використання радіологічних зображень при ковіді (Use of chest imaging in COVID-19)9) від 11.06.2020р.

Рекомендації британської спільноти торакальних радіологів щодо ковід

Рекомендації Американського коледжу радіології з використання рентгенографії та КТ органів грудної порожнини при підозрі на ковід

Роль радіологічних зображень при ковіді від Флейшнерівьської спільноти

Рекомендації Французької спільноти торакальних радіологів щодо призначення радіологічних досліджень органів грудної порожнини під час ковід





За матеріалами

пресслужби Міністерства охорони здоров'я