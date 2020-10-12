Місцеві вибори 2020 року справді особливі. Україна напередодні кардинальних змін. Нарешті відповідальність за громаду мусить взяти сама громада.

Нашим співрозмовником цього разу став кандидат у депутати Золочівської об’єднаної територіальної громади Михайло Антонович Гетьманчик – депутат Золочівської районної ради, а перед тим впродовж 14 років – сільський голова Сасівської сільської ради.

– Михайле Антоновичу, чи справді нинішні місцеві вибори будуть настільки складними, як нас лякають? Які, на вашу думку, небезпеки загрожують успішному проведенню місцевих виборів 25 жовтня 2020 року?

– Безперечно, вибори дуже непрості. Насамперед, тому, що це перші вибори в новій територіально-адміністративній реальності. Адже зараз ми обираємо депутатів обласної ради усім великим Золочівським районом. А ми ще навіть з думкою про цей район не зжилися. Уявіть як непросто вести агітаційну кампанію, наприклад, навіть такому відомому кандидату у депутати Львівської обласної ради – Йосипу Барабашу.

А щоб здобути мандат депутата Золочівської районної ради, треба набирати голоси виборців усієї Золочівської об’єднаної територіальної громади – 67 населених пунктів (м. Золочів і 66 сіл) та Поморянської об’єднаної територіальної громади – 8 сільських рад.

А депутатів ради Золочівської об’єднаної територіальної громади ми будемо обирати лише по чотирьох виборчих округах. Мій виборчий округ № 3 – це територія ще діючих Сасівської, Руда-Колтівської, Колтівської, Єлиховицької, Підгородненської, Струтинської, Підлипецької, Вороняцької сільських рад, с. Новоселище (спеціальна виборча дільниця). Чи це просто? Непросто і для кандидатів, і для виборців. Непросто буде і для депутатів, які прийдуть у раду. Вперше ми проводимо вибори і за новим Виборчим кодексом України. Лише кандидати на посаду голови ОТГ мали право висуватися партіями або шляхом самовисування. Кандидати у депутати всіх рівнів висувалися лише партіями. Отож, у виборах депутатів Золочівської ОТГ беруть участь 16 партій, до районної ради – 13 партій, до обласної ради кандидатів висунули – 31 партію.

Чи всі ми хочемо знати усіх кандидатів? Думаю, що ніхто б не відмовився від такої інформації, Де її знайти? Лише на сайті Центральної виборчої комісії. Чи кожен має таку змогу? Дуже непросто буде провести підрахунок голосів на виборчих дільницях. І годі буде очікувати швидкого підсумку голосування від територіальних виборчих комісій.

Найпідступнішими нашими ворогами у виборах є політична корупція, підкуп виборців і дуже брудна виборча кампанія.

Є ще одна небезпека – сьогодні це пандемія COVID-19, наступ якої триває. Дедалі частіше серед тих, хто захворів, ми зустрічаємо імена своїх знайомих і близьких. Про те, наскільки це небезпечно, знаю з власного досвіду. А тому ще раз вважаю за необхідне нагадати усім нам про важливість дотримання соціальної дистанції, носіння масок у громадських місцях, частого миття рук. У день голосування це також важливо. Адже ми не можемо виключити небезпеку захворювання не лише кандидатів, виборців, а й членів виборчих комісій у найвідповідальніші моменти. Буде дуже прикро, якщо коронавірус негативно вплине на явку виборців, роботу комісій, підведення підсумків виборів.

Але попри все згадане і не назване тут, я вірю, що вибори відбудуться, що наші виборці свідомо оберуть голову Золочівської ОТГ (один бюлетень), депутатів Золочівської ОТГ (другий бюлетень), депутатів Золочівської районної ради (третій бюлетень), депутатів Львівської обласної ради (четвертий бюлетень).

– Чи вважаєте ви, що ці всі зміни сьогодні на часі, що вони виправдані?

– Так. Зміни давно вже потрібні. Бо не може розвиватися незалежна Україна, яка не змінила ні системи місцевого самоврядування, ні адміністративно-територіального устрою. Звичайно, не всі зміни сприймаються однозначно. Чимало помилок будемо виправляти, як кажуть, на марші. Розпочинаючи реформу децентралізації, держава запропонувала нам добровільно утворити об’єднані територіальні громади, врахувавши інтереси кожного населеного пункту. Що зробили українські політики, політикани і кожен, хто планував вскочити у владне крісло ОТГ? Почали тягнути і так «драну ковдру» українського самоврядування кожен на себе. А ще Росія-«матінка» та її «синочки», різні там медведчуківці, з переляку, що децентралізація остаточно переріже пуповину і тоді Україну ніяким чином вже не повернути в лоно імперії, почали творити різного роду фейкові «територіальні громади». Одна з таких фейкових громад і виникла у Сасові. І згадайте, шановні виборці, хто сколотив сасівчан і «очолив» медведчуківську громаду? Правильно, Олег Орестович Банах! Риторичне питання до правоохоронних органів: чому ця антидержавна діяльність так просто зійшла пану Банаху (і не тільки йому) з рук? Ба, більше. Згодом Олега Банаха обирають головою Золочівської районної ради. А тут уже спрацювала істина: де двоє б’ютьcя – третій користає. Бо не зуміли депутати районної ради обрати з поміж себе голову. А всевладна рука «зверху» допомогла, і сів Банах у дуже тепле крісло. Не чули тоді в Золочеві голосу здорового глузду, який так наполегливо звучав з уст депутата районної ради Лесі Горготи та членів депутатської фракції «Самопомочі» у районній раді. Намагаючись розтлумачити нам суть фейкових громад, вона підняла голос державницької позиції на всю країну. З ініціативи віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка у Києві було організовано прес-конференцію за участю «хрещеного батька» реформи децентралізації керівника проекту «Експертна та інформаційна підтримка процесу реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», Анатолія Ткачука, експерта з питань реформи децентралізації Ігора Коліушка та депутата Золочівської районної ради Лесі Горготи. Тоді було чітко сказано на всю Україну, що це проект російських спецслужб. Але, чи то засліплені сяйвом «корони», чи від нездатності (чи небажання) відрізнити справжнього державника від ура-патріота депутати районної ради тоді, замість засудити дії сасівських заколотників, вирішили, що Л. Горгота має просити вибачення у «його величності» О. Банаха. Суд, на щастя, був іншої думки.

Чи спроможний був голова районної ради, який щойно творив у Сасові фейкову сепаратистську громаду, активно включитися у процес реформи децентралізації? Мабуть, ні.

І замість добровільно утворити на Золочівщині ОТГ (як це робили далекоглядні очільники інших районів), сповна використати переваги перших новоутворених ОТГ (бо ж давно відомо: хто першим встав – той і штани вбрав), у Золочеві все пасли задніх. І так мало район не проґавили. А тепер «лисичка» вже поділила сир – і всіх мусить все влаштувати.

Отож, Золочівський район, хоч і здорово пошматований (завдяки знову ж таки містечковим інтересам політиканів), утворили. І Золочівська об’єднана територіальна громада врешті пригорнула усі свої 67 населених пунктів. Розкішно. У мене відчуття, що ця дружна золочівська сімейка в злагоді і мирі розведе усі негаразди, здобуде добру славу не лише в Україні.

І першим, але справді доленосним кроком мусять стати вибори 25 жовтня 2020. Незважаючи на погоду, коронавірус, небажання, зневіру, страх перед невідомістю прошу ВАС, шановні виборці, прийдімо на виборчі дільниці (хто не в силі, запросіть комісію додому) і проголосуймо кожен за ту партію і тих кандидатів, які надалі вершитимуть долю громади.

– Ви вже висловились з приводу недоліків нинішньої виборчої кампанії. Хто ж, вважаєте, має вершити долю громади?

– Хто має очолити Золочівську ОТГ? Всі агітують, і я скористаюсь цим правом, поки є можливість. Кандидатів залишилось чотири. Я не буду голосувати (і вам, дорогі мої не раджу) за кандидата на посаду голови Золочівської ОТГ І. Бартківа. Навіть, якщо ви вже не один раз відстояли чергу під його аптекою і одержали свої гривні на ліки чи багато разів відспівали «Многая літа» цьому так званому «меценату» у церкві (бо кинув якусь копійчину). Такі гроші на вибори просто так ніхто не дає.

І, о диво! Кандидат І. Бартків вже торгує посадами. На зустрічах з виборцями – парафіянами різних конфесій він обіцяє посаду заступника голови ОТГ ще одному донедавна кандидату на посаду голови ОТГ – Володимиру Недзельському, ходячи з ним разом по церквах, вихваляючись обіцяною посадою. А чи відомо вам, що саме В. Недзельський будучи головою Золочівської райдержадміністрації мав реальний шанс провести децентралізацію в районі.

Не буду голосувати і за двох інших кандидатів, бо мусили ж партії продемонструвати свою важливість і наявність у їхніх лавах достойних людей. Та й альтернатива, резерв кадрів мусить формуватися. Відверто мушу наголосити, неспроможний цей резерв зреалізувати завдання громади.

Я віддаю свій голос за кандидата на посаду голови Золочівської об’єднаної територіальної громади самовисуванця, діючого міського голову Ігоря Гриньківа. Його підтримує моя партія «Об’єднання «Самопоміч». Чому? Тому що господар? Так, господар. Ми маємо дуже коротку пам'ять, якщо забули, якою була господарка Золочева у 2010 році, коли її прийняв новообраний голова Ігор Гриньків: величезні борги і заарештоване все майно міста. До речі, за час, коли очолює золочівську громаду, можна було багато разів заасфальтувати всі провулочки міста. Але громада (так, саме громада, бо голову підтримали депутати міської ради, виконавчий комітет, громадськість) пішла іншим шляхом – розкопали центр міста, замінили всі комунікації. Тобто, розпочали перебудову Золочева – з фундаменту. Саме про це говорив нещодавно в Золочеві голова Європейської партії України Микола Катеринчук. До речі, Європейська партія України на виборах голови ОТГ також підтримує Ігоря Гриньківа.

Прочитав звинувачення від І. Бартківа, що, мовляв, нині діючий міський голова не мав би витрачати кошти на пішохідні доріжки, хоч на ці нові тротуари відверто моляться золочівчани, особливо поважного віку. На думку опонента, варто направити усі зусилля на фасади будинків. Здорово, але не забуваймо, що усі доріжки – це участь у конкурсах громадських ініціатив Львівської обласної ради, що вартість цих проєктів до 500 тис. гривень, що ці проєкти співфінансуються обласною радою, міською радою і громадськістю. Цими проєктами ми залучаємо до міста чималенькі кошти – зі світу по нитці, а нам: тротуари, парки, сквери, освітлення, дахи. А в цілому рік за роком місто стає ошатнішим, комфортнішим, гарнішим. А фасади – справді дуже необхідно їх зробити. Але давайте мислити реально – ці проєкти дороговартісні. Ніхто сьогодні таких коштів не має: ні міський бюджет, ні співвласники багатоквартирних будинків, ні підприємці, що є власниками приміщень на перших поверхах. Та й проектів для співфінансування зараз ніхто не пропонує. Місто Золочів сповна скористалось з Проєкту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що діяв впродовж трьох років. Тоді вдалося поремонтувати дахи, фасади та внутрішні мережі майже у сорока будинках. Звичайно, цього мало. Але пошуки тривають. Наш міський голова Ігор Гриньків справді невтомний у пошуках джерел фінансування всього, що тепер буде потрібно зробити в громаді. А відомо, що хто стукає, тому відкривають.

Мені дуже імпонує також як Ігор Гриньків активізує громадськість, підприємців, комунальників до участі у традиційних толоках, які відбуваються щосереди. Отут він також завжди перший. Але щось ні О. Банаха, ні І. Бартківа, ні В. Недзельського на таких толоках не помічали.

Головний Ігор Гриньків і під час упорядкування клумб, висаджування дерев. Можу ще довго говорити і про дитячі та спортивні майданчики, про дороги, про озеленення, алею дерев’яних скульптур… Все робиться за добре продуманим планом. І таким чином місто набуває цілісного довершеного вигляду.

Чи справді такий уже ідеальний нині діючий голова Золочева? Ні. Разом з нами ходить по грішній землі і робить земні справи в умовах сьогодення. Але робить їх на користь Золочівської громади. Ми часто дискутуємо, переконуючи один одного і правоті своїх суджень. Вже чимало спільних проектів втілено і заплановано в межах не просто міста, а великої ОТГ. Його думки, мрії, плани і справи сягають найвіддаленіших куточків Золочівщини. Він вже бачить нашу громаду на багато років вперед. Бо ж напередодні свого першого обрання на посаду міського голови Ігор знав, яким має бути Золочів у майбутньому. Отак крок за кроком він змінює місто.

Сьогодні дуже важливий перший крок, важливий настрій, з яким зробить Золочівська об’єднана територіальна громада цей перший історичний крок у майбутнє. Сьогодні дуже важливим є перше слово, яке промовить до нас наш, нами обраний, голова Золочівської ОТГ. Впевнений, що головою ми оберемо Ігоря Гриньківа, що його перше слово до громади буде проголошене з любов’ю.

Цікаву думку почув від людей з одного невеличкого села на нашій Золочівщині. Люди вже звернулися до І. Гриньківа з проханням вирішити суперечку між двома частинами села. Ні, він поки що не має права втручатися у ту справу, але пообіцяв вирішити проблему. Люди повірили. І я вірю.

– Ви не зраджуєте своїм уподобанням. Як і на попередніх виборах – із «Самопоміччю». Високу оцінку команді дає й Ігор Гриньків.

– Команда «Самопомочі» з честю пройшла випробування на всіх щаблях політичної і державної діяльності. Хтось, звичайно, у Верховній Раді не витримав випробування владою чи грошима. А ось Андрій Садовий (засновник партії), витримавши всі випробування попередніх років, став мудрішим, сильнішим і надійнішим. Виваженою, принциповою і сміливою була і завжди буде такою очільник політичної сили Оксана Сироїд. Маю чимало прикладів дуже принципової, згуртованої позиції членів депутатської фракції «Самопомочі» у Золочівській районній раді, яку очолює Леся Горгота. Ми першими стаємо на підтримку інтересів міської громади міста. Без будь-якого сумніву можу запевнити наших виборців, що депутати, які пройдуть до місцевих рад будуть надійною опорою Золочівської об’єднаної територіальної громади.

Розмовляла

Ірина ДОМАРЕЦЬКА