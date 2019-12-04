Новини Золочівщини
Золочів стане містом, де найкращий благоустрій
Вже майже на завершенні роботи по влаштуванню кільцевої розв’язки на пепрехресті вулиць Героя України Степана Бандери–Бродівської–Кривоноса. Минулого тижня працівники дорожньої служби зробили гарну фахову розмітку, окрім іншого тут з'явились смуги для велосипедів, а увінчала все гарна клумба над котрою вчора міський голова Ігор Гриньків разом з комунальниками чаклував впродовж дня.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У нас є скрізь достатньо друзів. Серед таких добрих приятелів є директор та співзасновниця компанії "Плантпол-Україна" Ержіка Мартинів, працівник цієї компанії Олег Гнатів. Це власне, ті люди, котрі порадили мені як зробити благоустрій цього кільця. Завдяки їхнім порадам на сьогодні я зробив найкращу поки що з тих, які я робив, клумбу, на мою думку, як елемент благоустрою в місті. Також добрими приятелями є Богдан і Леся Лучки та їх син Богдан. Це ті люди, з котрими ми вже співпрацюємо багато років. Зазначу, Богдан Лучка виготовив для нашого міста ті гарні декоративні кульбаби, котрі милують око золочів’ян та гостей міста на площі Вічевій у Золочеві. У Золочеві є чимало висаджених квітів, кущів, дерев, котрі ми придбали у їхньому садовому господарстві. Я щиро вдячний цим людям за дружні поради. У них завжди якісний посадковий матеріал, а те як сьогодні вони розрахували кількість саджанців, декоративної кори на цю територію, просто вражає. Дякую всім нашим комунальникам, військовим за те, що ми зробили ще один куточок нашого міста по-європейськи гарним. У місті стає все більше і більше гарних квітників. Сьогодні жінки, котрі працюють в комунальному підприємстві, не встигають все обробляти. Через те, вважаю, що до кожної клумби у місті потрібно підійти фахово. Вже невдовзі Золочів стане містом, де найкращий благоустрій.
Ігор ГРИНЬКІВ, міський голова Золочева:
– У нас є скрізь достатньо друзів. Серед таких добрих приятелів є директор та співзасновниця компанії "Плантпол-Україна" Ержіка Мартинів, працівник цієї компанії Олег Гнатів. Це власне, ті люди, котрі порадили мені як зробити благоустрій цього кільця. Завдяки їхнім порадам на сьогодні я зробив найкращу поки що з тих, які я робив, клумбу, на мою думку, як елемент благоустрою в місті. Також добрими приятелями є Богдан і Леся Лучки та їх син Богдан. Це ті люди, з котрими ми вже співпрацюємо багато років. Зазначу, Богдан Лучка виготовив для нашого міста ті гарні декоративні кульбаби, котрі милують око золочів’ян та гостей міста на площі Вічевій у Золочеві. У Золочеві є чимало висаджених квітів, кущів, дерев, котрі ми придбали у їхньому садовому господарстві. Я щиро вдячний цим людям за дружні поради. У них завжди якісний посадковий матеріал, а те як сьогодні вони розрахували кількість саджанців, декоративної кори на цю територію, просто вражає. Дякую всім нашим комунальникам, військовим за те, що ми зробили ще один куточок нашого міста по-європейськи гарним. У місті стає все більше і більше гарних квітників. Сьогодні жінки, котрі працюють в комунальному підприємстві, не встигають все обробляти. Через те, вважаю, що до кожної клумби у місті потрібно підійти фахово. Вже невдовзі Золочів стане містом, де найкращий благоустрій.
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