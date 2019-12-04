– У нас є скрізь достатньо друзів. Серед таких добрих приятелів є директор та співзасновниця компанії "Плантпол-Україна" Ержіка Мартинів, працівник цієї компанії Олег Гнатів. Це власне, ті люди, котрі порадили мені як зробити благоустрій цього кільця. Завдяки їхнім порадам на сьогодні я зробив найкращу поки що з тих, які я робив, клумбу, на мою думку, як елемент благоустрою в місті. Також добрими приятелями є Богдан і Леся Лучки та їх син Богдан. Це ті люди, з котрими ми вже співпрацюємо багато років. Зазначу, Богдан Лучка виготовив для нашого міста ті гарні декоративні кульбаби, котрі милують око золочів’ян та гостей міста на площі Вічевій у Золочеві. У Золочеві є чимало висаджених квітів, кущів, дерев, котрі ми придбали у їхньому садовому господарстві. Я щиро вдячний цим людям за дружні поради. У них завжди якісний посадковий матеріал, а те як сьогодні вони розрахували кількість саджанців, декоративної кори на цю територію, просто вражає. Дякую всім нашим комунальникам, військовим за те, що ми зробили ще один куточок нашого міста по-європейськи гарним. У місті стає все більше і більше гарних квітників. Сьогодні жінки, котрі працюють в комунальному підприємстві, не встигають все обробляти. Через те, вважаю, що до кожної клумби у місті потрібно підійти фахово. Вже невдовзі Золочів стане містом, де найкращий благоустрій.