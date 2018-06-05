У житті, крім любові, насправді нічого не потрібно

Розмовляла Соломія КУЛІШКО



– Я б хотіла, щоб це було своєрідною сповіддю, і щоб у центрі була не моя допомога місту, а те важливе, що я усвідомила у свої 50 років, – звертається до мене пані Люба.– У мене вища технічна освіта, закінчила Львівську політехніку, а потім отримала направлення працювати на військовий завод у Збаражі. Чоловік мій теж інженер, то ж, коли на руках було двоє дітей, зрозуміли, що щоб «поставити» їх на ноги, потрібно «змінювати професію». Купили «Жигуль», почали торгувати на ринку на початку 90-х. Згодом, навіть вдалось купити бус. У 2000-их цього виявилось замало. Діти підросли, то ж я поїхала в Ізраїль на заробітки…– … 1,5 роки я працювала прибиральницею. Потрапила у «важку сім’ю», де у мене навіть забрали документи, щоб я не втекла. Господар називав мене «сміттям», а коли щось йому не подобалось, то змушував переробляти. Мені не дозволяли заварювати собі чай, брати чорний хліб. Дозволяли лише білий. Півроку не росли від хімії нігті на руках, а із 76 кг я схудла за два місяці до 49 кг.– Та я ж свободу люблю! Думку власну маю… доводилось мовчати, – каже жінка.– Я не перукар взагалі, але наводити красу було моєю давньою мрією. Почала читати, цікавитись, рекомендувати іншим. Взагалі, завжди говорю правду в очі, через що маю, як і багато друзів, так і багато ворогів. Завжди казала своїм дівчатам, які працювали в «Юлії», щоб не просто стригти чи робити зачіску, а просити довіритись майстру і переконати, щоб клієнти не боялись експериментів. Дівчата спочатку не хотіли таке говорити, тому говорила я. Лагідно і з кавою.– Діти, коли малі були, казали, що підростуть і на 50 років куплять мені червоне «Ауді», шубу і червоні чоботи, а татові мішок макаронів, які він страшенно любив. Але… Мої 50 подарували мені рак. На моє день народження мені робили другу «хімію».– Уявляєте, я власниця перукарні, а дивлюсь на свою голову у дзеркалі – я без волосся. Боялась, що мій чоловік цього не витримає. Не хотіла, щоб про це знав і мій молодший син. Він моряк, був якраз тоді на кораблі. Коли приїхав додому, то зняла перуку і сказала, що тепер маю таку зачіску, як у нього.– Я не дуже часто ходила до церкви. Якось мені Бог «дав» жінку, яка підказала мені, як правильно піти до сповіді. Сказала почати із Хресної Дороги. Тоді мені було 45 років і Бог вже тоді стукав по моїй голові, але не достукався… А в 50, коли капали хімію в лікарні, мені здалось, що я лечу по трубі. Світла ніде не було. Здалось, що хтось «взяв мене за шкварку», вчепився за мій одяг, що якась рука мене витягує нагору. Чоловік сказав, що прокинулась я із синіми губами.– Спочатку я потрапила на обстеження у Львові. Там не змогли одразу «прочитати» правильно мамографічний знімок. Поїхали на лікування до Києва. У нас, як зазвичай, є: ось болить – випив таблетку і пішов далі. Здоров’я варто берегти змолоду. У мене було так, що я дійшла до 50-ти років і тільки хвороба дала оцінити результат цілі, до якої йшла. У житті, крім любові, насправді більше нічого не потрібно. Не хочу тих речей, які хотіла раніше. Отримую задоволення від того, коли щось віддаю або дарую.А щастя? Що таке справжня щастя?Усміхнені очі моїх дітей. А ще, коли говорять, що все добре.Фото з архіву Любові Ксьондзик