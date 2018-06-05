Новини Золочівщини
У житті, крім любові, насправді нічого не потрібно
Історія, яку Ви читатимете, бере свій початок ще із наших лютневих публікацій 2020-го. Тоді, в нашому інтерв’ю, що вийшло під заголовком «Громада сильна небайдужими людьми», міський голова не назвав ані прізвища, ані імені золочів’янки Любові Ксьондзик, проте зазначив, що такі люди, як вона, мають велику громадянську, суспільну цінність, бо що б не було, вносять свій вклад у розвиток Золочева. Як знайти у нашому місті перукарню «Юлія» знає, мабуть, кожен. Пані Люба – власниця салону вже понад 14 років, а окрім цього, часто підтримує міські проєкти, перераховуючи власні кошти.
Однак, ще на початку нашої телефонної розмови, пані Люба звертається до мене із «маленьким проханням» вийти за межі теми благодійності і пропонує поговорити про «ЦЕ». Несподівано наш, здавалось би, простий діалог набирає інших обертів. Дізнаюсь, що «ЦЕ» – рак, з яким жінка веде боротьбу понад чотири роки…
– Я б хотіла, щоб це було своєрідною сповіддю, і щоб у центрі була не моя допомога місту, а те важливе, що я усвідомила у свої 50 років, – звертається до мене пані Люба.
Я не заперечую, лише уважно слухаю. І те, що я чую вражає мене.
– У мене вища технічна освіта, закінчила Львівську політехніку, а потім отримала направлення працювати на військовий завод у Збаражі. Чоловік мій теж інженер, то ж, коли на руках було двоє дітей, зрозуміли, що щоб «поставити» їх на ноги, потрібно «змінювати професію». Купили «Жигуль», почали торгувати на ринку на початку 90-х. Згодом, навіть вдалось купити бус. У 2000-их цього виявилось замало. Діти підросли, то ж я поїхала в Ізраїль на заробітки…
Пані Люба робить на цьому місці паузу, мимоволі важко зітхнувши. Мабуть, це відбувається інертно, кожного разу, коли доводиться про це згадувати і це помічаю лише я, на іншому кінці слухавки, готуючись почути «класичну» історію української жінки із «нульових», котру доля змушує їхати на заробітки доглядати за хворими літніми людьми чи прибирати чужі будинки, щоб у кінцевому результаті, приїхавши, створити затишок в своєму.
– … 1,5 роки я працювала прибиральницею. Потрапила у «важку сім’ю», де у мене навіть забрали документи, щоб я не втекла. Господар називав мене «сміттям», а коли щось йому не подобалось, то змушував переробляти. Мені не дозволяли заварювати собі чай, брати чорний хліб. Дозволяли лише білий. Півроку не росли від хімії нігті на руках, а із 76 кг я схудла за два місяці до 49 кг.
Прошу мою співрозмовницю зупинитись на декілька хвилин, в моїй голові безліч питань. Мені не чужа тема закордону, бо сама проживаю не в Україні. Проте між «заробляти за кордоном» і «жити за кордоном» є велика різниця. Питаю чи це «окей».
– Та я ж свободу люблю! Думку власну маю… доводилось мовчати, – каже жінка.
Після «пригод» в Ізраїлі пані Люба дала собі обіцянку, що за кордон більше не поїде.
– Я не перукар взагалі, але наводити красу було моєю давньою мрією. Почала читати, цікавитись, рекомендувати іншим. Взагалі, завжди говорю правду в очі, через що маю, як і багато друзів, так і багато ворогів. Завжди казала своїм дівчатам, які працювали в «Юлії», щоб не просто стригти чи робити зачіску, а просити довіритись майстру і переконати, щоб клієнти не боялись експериментів. Дівчата спочатку не хотіли таке говорити, тому говорила я. Лагідно і з кавою.
Найприємніші спогади пані Люби – це спогади про її дітей.
– Діти, коли малі були, казали, що підростуть і на 50 років куплять мені червоне «Ауді», шубу і червоні чоботи, а татові мішок макаронів, які він страшенно любив. Але… Мої 50 подарували мені рак. На моє день народження мені робили другу «хімію».
Найбільш неприємний спогад жінки – її лиса голова.
– Уявляєте, я власниця перукарні, а дивлюсь на свою голову у дзеркалі – я без волосся. Боялась, що мій чоловік цього не витримає. Не хотіла, щоб про це знав і мій молодший син. Він моряк, був якраз тоді на кораблі. Коли приїхав додому, то зняла перуку і сказала, що тепер маю таку зачіску, як у нього.
Питаю, про що найбільше в житті жаліє моя співрозмовниця.
– Я не дуже часто ходила до церкви. Якось мені Бог «дав» жінку, яка підказала мені, як правильно піти до сповіді. Сказала почати із Хресної Дороги. Тоді мені було 45 років і Бог вже тоді стукав по моїй голові, але не достукався… А в 50, коли капали хімію в лікарні, мені здалось, що я лечу по трубі. Світла ніде не було. Здалось, що хтось «взяв мене за шкварку», вчепився за мій одяг, що якась рука мене витягує нагору. Чоловік сказав, що прокинулась я із синіми губами.
Рак – хвороба, про яку ви навіть можете не здогадуватись, допоки одного дня вам не скажуть, що це вже якась «енна стадія» і потрібно діяти негайно. Щоб вчасно виявити хворобу, слід періодично робити обстеження, навіть, якщо вас нічого не турбує. На момент виявлення онкозахворювання, у пані Люби була вже друга стадія, з метастазами.
– Спочатку я потрапила на обстеження у Львові. Там не змогли одразу «прочитати» правильно мамографічний знімок. Поїхали на лікування до Києва. У нас, як зазвичай, є: ось болить – випив таблетку і пішов далі. Здоров’я варто берегти змолоду. У мене було так, що я дійшла до 50-ти років і тільки хвороба дала оцінити результат цілі, до якої йшла. У житті, крім любові, насправді більше нічого не потрібно. Не хочу тих речей, які хотіла раніше. Отримую задоволення від того, коли щось віддаю або дарую.
А щастя? Що таке справжня щастя?
Усміхнені очі моїх дітей. А ще, коли говорять, що все добре.
Фото з архіву Любові Ксьондзик
Однак, ще на початку нашої телефонної розмови, пані Люба звертається до мене із «маленьким проханням» вийти за межі теми благодійності і пропонує поговорити про «ЦЕ». Несподівано наш, здавалось би, простий діалог набирає інших обертів. Дізнаюсь, що «ЦЕ» – рак, з яким жінка веде боротьбу понад чотири роки…
– Я б хотіла, щоб це було своєрідною сповіддю, і щоб у центрі була не моя допомога місту, а те важливе, що я усвідомила у свої 50 років, – звертається до мене пані Люба.
Я не заперечую, лише уважно слухаю. І те, що я чую вражає мене.
– У мене вища технічна освіта, закінчила Львівську політехніку, а потім отримала направлення працювати на військовий завод у Збаражі. Чоловік мій теж інженер, то ж, коли на руках було двоє дітей, зрозуміли, що щоб «поставити» їх на ноги, потрібно «змінювати професію». Купили «Жигуль», почали торгувати на ринку на початку 90-х. Згодом, навіть вдалось купити бус. У 2000-их цього виявилось замало. Діти підросли, то ж я поїхала в Ізраїль на заробітки…
Пані Люба робить на цьому місці паузу, мимоволі важко зітхнувши. Мабуть, це відбувається інертно, кожного разу, коли доводиться про це згадувати і це помічаю лише я, на іншому кінці слухавки, готуючись почути «класичну» історію української жінки із «нульових», котру доля змушує їхати на заробітки доглядати за хворими літніми людьми чи прибирати чужі будинки, щоб у кінцевому результаті, приїхавши, створити затишок в своєму.
– … 1,5 роки я працювала прибиральницею. Потрапила у «важку сім’ю», де у мене навіть забрали документи, щоб я не втекла. Господар називав мене «сміттям», а коли щось йому не подобалось, то змушував переробляти. Мені не дозволяли заварювати собі чай, брати чорний хліб. Дозволяли лише білий. Півроку не росли від хімії нігті на руках, а із 76 кг я схудла за два місяці до 49 кг.
Прошу мою співрозмовницю зупинитись на декілька хвилин, в моїй голові безліч питань. Мені не чужа тема закордону, бо сама проживаю не в Україні. Проте між «заробляти за кордоном» і «жити за кордоном» є велика різниця. Питаю чи це «окей».
– Та я ж свободу люблю! Думку власну маю… доводилось мовчати, – каже жінка.
Після «пригод» в Ізраїлі пані Люба дала собі обіцянку, що за кордон більше не поїде.
– Я не перукар взагалі, але наводити красу було моєю давньою мрією. Почала читати, цікавитись, рекомендувати іншим. Взагалі, завжди говорю правду в очі, через що маю, як і багато друзів, так і багато ворогів. Завжди казала своїм дівчатам, які працювали в «Юлії», щоб не просто стригти чи робити зачіску, а просити довіритись майстру і переконати, щоб клієнти не боялись експериментів. Дівчата спочатку не хотіли таке говорити, тому говорила я. Лагідно і з кавою.
Найприємніші спогади пані Люби – це спогади про її дітей.
– Діти, коли малі були, казали, що підростуть і на 50 років куплять мені червоне «Ауді», шубу і червоні чоботи, а татові мішок макаронів, які він страшенно любив. Але… Мої 50 подарували мені рак. На моє день народження мені робили другу «хімію».
Найбільш неприємний спогад жінки – її лиса голова.
– Уявляєте, я власниця перукарні, а дивлюсь на свою голову у дзеркалі – я без волосся. Боялась, що мій чоловік цього не витримає. Не хотіла, щоб про це знав і мій молодший син. Він моряк, був якраз тоді на кораблі. Коли приїхав додому, то зняла перуку і сказала, що тепер маю таку зачіску, як у нього.
Питаю, про що найбільше в житті жаліє моя співрозмовниця.
– Я не дуже часто ходила до церкви. Якось мені Бог «дав» жінку, яка підказала мені, як правильно піти до сповіді. Сказала почати із Хресної Дороги. Тоді мені було 45 років і Бог вже тоді стукав по моїй голові, але не достукався… А в 50, коли капали хімію в лікарні, мені здалось, що я лечу по трубі. Світла ніде не було. Здалось, що хтось «взяв мене за шкварку», вчепився за мій одяг, що якась рука мене витягує нагору. Чоловік сказав, що прокинулась я із синіми губами.
Рак – хвороба, про яку ви навіть можете не здогадуватись, допоки одного дня вам не скажуть, що це вже якась «енна стадія» і потрібно діяти негайно. Щоб вчасно виявити хворобу, слід періодично робити обстеження, навіть, якщо вас нічого не турбує. На момент виявлення онкозахворювання, у пані Люби була вже друга стадія, з метастазами.
– Спочатку я потрапила на обстеження у Львові. Там не змогли одразу «прочитати» правильно мамографічний знімок. Поїхали на лікування до Києва. У нас, як зазвичай, є: ось болить – випив таблетку і пішов далі. Здоров’я варто берегти змолоду. У мене було так, що я дійшла до 50-ти років і тільки хвороба дала оцінити результат цілі, до якої йшла. У житті, крім любові, насправді більше нічого не потрібно. Не хочу тих речей, які хотіла раніше. Отримую задоволення від того, коли щось віддаю або дарую.
А щастя? Що таке справжня щастя?
Усміхнені очі моїх дітей. А ще, коли говорять, що все добре.
Розмовляла Соломія КУЛІШКО
Фото з архіву Любові Ксьондзик
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